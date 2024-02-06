В Казани появится Центр академической науки

В столице Татарстана будет создан Центр академической науки. Он объединит на одной площадке шесть институтов Казанского научного центра Российской академии наук. Об этом сообщил директор Казанского научного центра РАН Алексей Калачев на брифинге в Кабинете Министров РТ.

В состав центра войдут Институт органической и физической химии имени А. Е. Арбузова, Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского, Татарский НИИ сельского хозяйства, Казанский институт биохимии и биофизики, Институт энергетики и перспективных технологий и Институт механики и машиностроения.

«Они (институты — прим. Т-и) находятся в разных районах Казани. Здания, в которых сейчас располагаются лаборатории, достаточно старые, нет возможности всё расширять и развивать. Планируется создание новой инфраструктуры для исследований. Инициативу объединить институты на одной площадке поддержало руководство республики. Основная задача — попасть в федеральную инвестиционную программу, получить финансирование», — рассказал спикер.

По словам Калачева, уже определен участок для Центра академической науки, он находится в районе Республиканской клинической больницы. «Есть архитектурная концепция. Это будет современное здание с лабораториями, помещениями, позволяющими проводить эксперименты при различных температурах. То есть будет всё, чего не хватает сейчас для развития», — подчеркнул он.