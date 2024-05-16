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Минниханов вручил председателю совета «Сириуса» медаль в честь 100-летия ТАССР
Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил председателю совета федеральной территории «Сириус» Елене Шмелевой медаль «100 лет образования ТАССР». Встреча прошла на полях XV KazanForum, передает пресс-служба руководителя республики.
«В ходе беседы обсуждались вопросы взаимодействия в части выявления и поддержки талантливой молодёжи, дальнейшее развитие сотрудничества Татарстана и центра „Сириус“», — сказано в сообщении.
Ранее Минниханов вручил замруководителя Администрации Президента РФ Магомедсаламу Магомедову медаль «100 лет образования ТАССР» и замглавы МИД России Александру Панкину медаль ордена «За заслуги перед РТ».
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.
Фото: rais.tatarstan.ru
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