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Минниханов вручил замглавы Администрации Президента Магомедову медаль «100 лет ТАССР»
Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях XV KazanForum встретился с замруководителя Администрации Президента РФ Магомедсаламом Магомедовым и вручил ему медаль в честь 100-летия ТАССР за плодотворное сотрудничество и большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала Татарстана.
«На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития республики, реализации национальных проектов», – передает пресс-служба Раиса РТ.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.
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