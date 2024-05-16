Минниханов вручил замглавы МИД России Панкину медаль ордена «За заслуги перед РТ»

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях XV KazanForum встретился с заместителем министра иностранных дел России Александром Панкиным. Он поблагодарил МИД за поддержку в развитии международного сотрудничества республики, а также вручил Панкину медаль ордена «За заслуги перед РТ», передает пресс-служба руководителя РТ.

Особые слова признательности Минниханов выразил за огромную работу по включению Астрономических обсерваторий КФУ в список ЮНЕСКО.

«Благодаря слаженной и самоотверженной работе нам удалось преодолеть все сложности и достичь поставленной цели», — сказал Раис РТ.

Панкин отметил вклад Татарстана в укрепление связей России с исламским миром и значимость экономического форума, проводимого в эти дни в столице республики.

Раис РТ также наградил медалью «100 лет образования ТАССР» заместителя директора Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Татьяну Довгаленко.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.

Фото: rais.tatarstan.ru