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Минниханов вручил Мирзиёеву орден «Дуслык»
Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях проходящего в Казани саммита БРИКС провел встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Стороны обсудили совместные проекты, которые реализуются сегодня в Узбекистане, отметила Галимова.
За значительный вклад в развитие сотрудничества Татарстана и Узбекистана Рустам Минниханов вручил Шавкату Мирзиёеву орден «Дуслык».
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
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