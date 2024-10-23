Минниханов вручил Мирзиёеву орден «Дуслык»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях проходящего в Казани саммита БРИКС провел встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Стороны обсудили совместные проекты, которые реализуются сегодня в Узбекистане, отметила Галимова.

За значительный вклад в развитие сотрудничества Татарстана и Узбекистана Рустам Минниханов вручил Шавкату Мирзиёеву орден «Дуслык».

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.