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Политика 23 октября 2024 23:16

Минниханов вручил Мирзиёеву орден «Дуслык»

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Минниханов вручил Мирзиёеву орден «Дуслык»
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях проходящего в Казани саммита БРИКС провел встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Стороны обсудили совместные проекты, которые реализуются сегодня в Узбекистане, отметила Галимова.

За значительный вклад в развитие сотрудничества Татарстана и Узбекистана Рустам Минниханов вручил Шавкату Мирзиёеву орден «Дуслык».

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

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#саммит БРИКС #Рустам Минниханов #Шавкат Мирзиеев #орден дуслык
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