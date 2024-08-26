Минниханов: Товарооборот Татарстана и Узбекистана за год вырос на 27%

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Татарстанского нефтегазохимического форума в «Казань Экспо» встретился с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым. Он поблагодарил гостя за участие в мероприятии и внимание к развитию сотрудничества с республикой.

Минниханов отметил растущие объемы взаимной торговли. По итогам 2023 года татарстано-узбекистанский товарооборот составил 370 млн долларов, рост на 27%.

«Необходимо наращивать объемы и номенклатуру взаимных поставок товаров и услуг. У нас для этого есть всё необходимое», — подчеркнул Раис РТ.

Ведется работа по линии ведущих татарстанских компаний. К примеру, при поддержке руководства Узбекистана действуют химико-индустриальные технопарки «Чирчик» и «Джизак», среди новых проектов — создание индустриальных парков на территории СЭЗ «Навои» и в Бухарской области.

«Это хороший вклад в укрепление партнерства между нашими странами», — сказал Рустам Минниханов.

Стороны обсудили рабочие вопросы, связанные с реализацией совместных проектов, передает пресс-служба Раиса РТ.