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Экономика 26 августа 2024 15:42

Минниханов: Товарооборот Татарстана и Узбекистана за год вырос на 27%

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Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Татарстанского нефтегазохимического форума в «Казань Экспо» встретился с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым. Он поблагодарил гостя за участие в мероприятии и внимание к развитию сотрудничества с республикой.

Минниханов отметил растущие объемы взаимной торговли. По итогам 2023 года татарстано-узбекистанский товарооборот составил 370 млн долларов, рост на 27%.

«Необходимо наращивать объемы и номенклатуру взаимных поставок товаров и услуг. У нас для этого есть всё необходимое», — подчеркнул Раис РТ.

Ведется работа по линии ведущих татарстанских компаний. К примеру, при поддержке руководства Узбекистана действуют химико-индустриальные технопарки «Чирчик» и «Джизак», среди новых проектов — создание индустриальных парков на территории СЭЗ «Навои» и в Бухарской области.

«Это хороший вклад в укрепление партнерства между нашими странами», — сказал Рустам Минниханов.

Стороны обсудили рабочие вопросы, связанные с реализацией совместных проектов, передает пресс-служба Раиса РТ.

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