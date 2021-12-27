Минниханов вручил госнаграды Татарстана и России выдающимся татарстанцам

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды России и республики, премии Правительства РФ 2021 года в области науки и техники отличившимся татарстанцам. Церемония прошла в Казанском Кремле.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Руководитель отметил, что в уходящем году республика продолжила устойчивое развитие — началась реализация крупных российских инфраструктурных проектов, открыты новые школы, детсады, другие социально-культурные объекты.

2021-й запомнится значимыми общественно-политическими событиями, среди них — освящение воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери, открытие мемориала воинам-интернационалистам в парке Победы.

«Это важные символы духовного и нравственного возрождения, уважения к историческим и героическим традициям нашего многонационального Отечества», — отметил Рустам Минниханов.

Президент Татарстана подчеркнул, что большая группа татарстанцев награждается сегодня российскими наградами. Почетная грамота Президента РФ вручена советнику председателя Совета директоров ПАО «Татнефть» Шафагату Тахаутдинову, орден Почета — техническому директору «КАМАЗ-мастера» Владимиру Губе. Журналист ГТРК «Татарстан» Юлдуз Крепостина первой в РТ удостоена нового почетного звания «Заслуженный журналист Российской Федерации».

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Минниханов также поздравил коллектив «Казаньоргсинтеза» Группы «ТАИФ», который был отмечен премией Правительства РФ 2021 года в области науки и техники.

Орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» удостоены татарстанский омбудсмен Сария Сабурская, руководитель театра им. Качалова, народный артист РФ и РТ Александр Славутский.

К наградам также были представлены сотрудники медицинских учреждений и Управления Роспотребнадзора по РТ, которые надежно стоят на страже здоровья и благополучия.