Минниханов открыл в парке Победы в Казани памятник воинам-интернационалистам

В День России на территории парка Победы в Казани торжественно открыли мемориал воинам-интернационалистам. В мероприятии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Дорогие ветераны, вы показали пример честного и самоотверженного выполнения боевого долга, беззаветной верности воинской присяге. Для нас важно сохранить эти страницы в истории страны. Этому служит открываемый сегодня мемориал воинам-интернационалистам. Символично, что мы открываем его в День России — главный государственный праздник нашей страны», — сказал на церемонии Президент РТ.

Фото: Владимир Васильев

Минниханов подчеркнул, что «в течение длительного времени, с 1924 года и до сегодняшнего дня», сотни тысяч наших соотечественников принимали участие в выполнении интернациональной миссии в 20 странах мира, в том числе участвовали в боевых действиях. «Самой длительной из них была Афганская война, ктоторая продолжалась около 10 лет и унесла 15 тыс. жизней наших соотечественников», — отметил он.

Руководитель республики добавил, что в Афганской войне участвовали более 11,5 тыс. уроженцев и жителей Татарстана, 282 из них погибли. «Мы разделяем боль утраты тех, кто потерял своих близких в боевых операциях по защите интересов нашей родины и в миротворческих миссиях, чтим память тех, чья жизнь оборвалась вдали от родины», — заявил он.

После этих слов Президент Татарстана объявил минуту молчания.

Фото: Владимир Васильев

«Уважаемые ветераны боевых действий, наша страна сегодня нуждается в таких людях, как вы, в тех, кто умеет преодолевать трудности и может решать самые сложные задачи. Ваш боевой, гражданский, человеческий опыт необходим в воспитании подрастающего поколения. Наша молодежь должна знать и помнить об афганских событиях, воспитываться на примере мужества, героизма и преданности долгу», — продолжил он после минуты молчания.

Минниханов также вручил государственные награды Татарстана. Так, медалью РТ «За доблестный труд» был награжден член Татарстанской республиканской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Эдуард Фоминых. «Этот памятник — гордость всей нашей республики. Теперь есть куда приходить ветеранам», — заметил он.

Герой Советского Союза, генерал-лейтенант, первый Президент Ингушетии Руслан Аушев поблагодарил руководство Татарстана и «всех, кто приложил усилия в открытии памятника». По его мнению, мемориал воинам-интернационалистам будет напоминать о той «странице в истории, когда наши граждане выполняли свой долг за рубежом».

Фото: Владимир Васильев

Лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич добавил, что памятник «в таком уникальном содержании» — один из самых лучших на постсоветском пространстве.

«Мы сегодня чтим память наших боевых товарищей. 282 жителя Татарстана не пришли с афганской эпопеи. Пройдут года, не станет нас, но наши внуки и правнуки будут сюда приходить, видеть эти фамилию, эпоху, которая отражена. Обязательно кто-то зайдет в интернет и поинтересуется, а что же это была за война. Мы сохранили память», — убежден он.

Торжественное мероприятие завершилось возложением венка и цветов к памятнику.

Фото: Владимир Васильев

На открытии мемориала собрались солдаты и офицеры, исполнившие свой интернациональный воинский долг, родные и близкие тех, кто погиб, защищая интересы своей страны. На празднике присутствовали архитектор мемориального комплекса Герман Бакулин и скульптор Александр Кислов, а также ветераны боевых действий из 14 регионов России.

Мемориальный комплекс включает реконструированный памятник «Ветер войны», который раньше находился на улице Декабристов возле здания «Татмедиа», 22 плиты с именами погибших воинов-интернационалистов. Памятник представляет собой фигуры трех бойцов у каменной стены (скалы) — связиста, стрелка и командира. Высота композиции составляет 3,2 метра, вместе со скалой — 4,5 метра.

Фото: Владимир Васильев

Инициаторами установки памятника выступили Министерство культуры Татарстана, Координационный совет республики по вопросам ветеранов боевых действий в Афганистане, а также участники вооруженных конфликтов и контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.