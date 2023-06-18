Минниханов возложил цветы к могиле Гейдара Алиева

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с рабочим визитом в Азербайджане, возложил цветы к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и его супруги Зарифы. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Напомним, что Раис Татарстана прибыл в Азербайджан накануне. Он принял участие в церемонии открытия сервисного центра Auto Leasing Azerbaijan, созданного при участии ПАО «КАМАЗ», а также встретился с Президентом республики Ильхамом Алиевым.