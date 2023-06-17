Алиев назвал отношения с Татарстаном весомым вкладом в укрепление связей с Россией

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Встреча состоялась после открытия сервисного центра Auto Leasing Azerbaijan, сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

«Признателен Вам за участие в открытии центра ООО Auto Leasing Azerbaijan. Слова благодарности Вам и нашему Президенту [Владимиру Путину], на региональном уровне мы тоже вносим существенный вклад в укрепление отношений между нашими странами», — обратился Рустам Минниханов к Ильхаму Алиеву.

Раис РТ также отметил, что в Татарстане высоко ценят личное внимание Президента Азербайджана к сотрудничеству с республикой в рамках дружественных российско-азербайджанских отношений. Он напомнил, что эти «добрые традиции» заложили в свое время первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев и Гейдар Алиев.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По итогам прошлого года татарстано-азербайджанский товарооборот превысил 125 млн американских долларов. Рост отмечается на уровне 78%. Первые три месяца этого года показали увеличение товарооборота на 16% (20,5 млн долларов).

Татарстан экспортирует в Азербайджан сельскохозяйственную; фармацевтическую; бумажную продукцию. В свою очередь республика импортирует из закавказской страны нефтепродукты; минералы; плодоовощную продукцию.

«Наши республики связаны Волгой и Каспием. Нам следует активнее использовать транспортные и логистические возможности Волжско-Каспийского бассейна», — предложил Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Добро пожаловать, всегда с теплотой вспоминаю наши встречи. Рад, что всё, что мы запланировали с Вами, реализуется», — заметил в свою очередь Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана с благодарностью упомянул то отношение, с которым руководство Татарстана подходит к реализации проектов.

«Мы уже обменялись делегациями, провели консультации. Большие перспективы открываются по промышленной кооперации, огромный пласт — это культурное сотрудничество. Отношения между нами — это весомый вклад в дело укрепления союзнических отношений между Россией и Азербайджаном», — подчеркнул Ильхам Алиев.

В ходе беседы, в которой также принял участие генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, обсуждались варианты расширения сотрудничества с татарстанскими предприятиями в части кооперации.