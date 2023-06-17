Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

В международном аэропорту Раиса РТ встретили специальный представитель Президента Азербайджана Вахид Расим оглы Гаджиев и советник-посланник посольства России в Азербайджане, а также Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы.

В состав татарстанской делегации входит генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

В программе у Рустама Минниханова — ознакомление с деятельностью ряда экономических районов и официальные встречи, а также участие в церемонии открытия сервисного центра Auto Leasing Azerbaijan, созданного при участии ПАО «КАМАЗ», пояснили в пресс-службе Раиса РТ.