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Минниханов прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.
В международном аэропорту Раиса РТ встретили специальный представитель Президента Азербайджана Вахид Расим оглы Гаджиев и советник-посланник посольства России в Азербайджане, а также Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы.
В состав татарстанской делегации входит генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.
В программе у Рустама Минниханова — ознакомление с деятельностью ряда экономических районов и официальные встречи, а также участие в церемонии открытия сервисного центра Auto Leasing Azerbaijan, созданного при участии ПАО «КАМАЗ», пояснили в пресс-службе Раиса РТ.
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