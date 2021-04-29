Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года

Президент Татарстана Рустам Минниханов вновь оказался на первом месте национального рейтинга российских губернаторов, составленного центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

Исследование охватило период с марта по апрель 2021 года и составлялось на основе опроса экспертов.

Как отметил журналист и политолог Александр Малькевич, высокая позиция Рустама Минниханова объясняется тем, что он возобновил работу с зарубежными партнерами региона в онлайн- и офлайн-форматах.

Так, в апреле в Казахстане началось строительство совместного предприятия «Татнефти» и «Аллюра» — производства автомобильных шин — с инвестициями в 284 млн долларов. Планируется, что завод будет построен в 2022 году. В настоящее время будущие сотрудники предприятия проходят стажировку на нижнекамском заводе KAMA TYRES.

Сегодня в Казани состоится заседание Межправительственного совета международной организации экономической интеграции ЕАЭС. Для участия в мероприятии в столицу РТ прибыли Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также его коллеги из Беларуси, Киргизии и Казахстана.

«Межрегиональное сотрудничество со странами Центральной Азии становится одной из ключевых форм углубления добрососедских отношений. Татарстану в этой истории отведена ведущая роль в силу сложившейся дружбы, экономического партнерства и общих исторических корней. На весну 2021 года, впервые за постковидный период, запланирован ряд совместных мероприятий стратегического значения с партнерами из стран Центральной Азии», — заявил эксперт.

Проведение подобных мероприятий способствует восстановлению взаимовыгодного диалога после пандемии коронавируса. Привлекая в Татарстан крупные события, Рустам Минниханов «представляет в своем лице Россию как надежного партнера и гостеприимного хозяина», добавил Малькевич.

Еще один повод для высокой оценки Татарстана и его руководителя — медиа, кино и «цифра». Так, республика планирует развивать свой аналог Netflix. Создание такой национальной платформы — это перспективный и продвинутый шаг, вновь доказывающий авангардное положение Татарстана в этой сфере.

В топ-3, помимо Президента Татарстана, вошли губернатор Москвы Сергей Собянин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.