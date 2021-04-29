Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года

Президент Татарстана Рустам Минниханов вновь оказался на первом месте национального рейтинга российских губернаторов, составленного центром информационных коммуникаций «Рейтинг».
Исследование охватило период с марта по апрель 2021 года и составлялось на основе опроса экспертов.
Как отметил журналист и политолог Александр Малькевич, высокая позиция Рустама Минниханова объясняется тем, что он возобновил работу с зарубежными партнерами региона в онлайн- и офлайн-форматах.
Так, в апреле в Казахстане началось строительство совместного предприятия «Татнефти» и «Аллюра» — производства автомобильных шин — с инвестициями в 284 млн долларов. Планируется, что завод будет построен в 2022 году. В настоящее время будущие сотрудники предприятия проходят стажировку на нижнекамском заводе KAMA TYRES.
Сегодня в Казани состоится заседание Межправительственного совета международной организации экономической интеграции ЕАЭС. Для участия в мероприятии в столицу РТ прибыли Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также его коллеги из Беларуси, Киргизии и Казахстана.
«Межрегиональное сотрудничество со странами Центральной Азии становится одной из ключевых форм углубления добрососедских отношений. Татарстану в этой истории отведена ведущая роль в силу сложившейся дружбы, экономического партнерства и общих исторических корней. На весну 2021 года, впервые за постковидный период, запланирован ряд совместных мероприятий стратегического значения с партнерами из стран Центральной Азии», — заявил эксперт.
Проведение подобных мероприятий способствует восстановлению взаимовыгодного диалога после пандемии коронавируса. Привлекая в Татарстан крупные события, Рустам Минниханов «представляет в своем лице Россию как надежного партнера и гостеприимного хозяина», добавил Малькевич.
Еще один повод для высокой оценки Татарстана и его руководителя — медиа, кино и «цифра». Так, республика планирует развивать свой аналог Netflix. Создание такой национальной платформы — это перспективный и продвинутый шаг, вновь доказывающий авангардное положение Татарстана в этой сфере.
В топ-3, помимо Президента Татарстана, вошли губернатор Москвы Сергей Собянин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
Президент Татарстана Рустам Минниханов вновь оказался на первом месте национального рейтинга российских губернаторов, составленного центром информационных коммуникаций «Рейтинг».