Минниханов возглавил комиссию по ИИ: для чего ее создали и кто в нее вошел

Вслед за федеральной комиссией по развитию искусственного интеллекта в России в Татарстане создали новый коллегиальный орган. Кто вошел в состав новой комиссии и чем она будет заниматься, разбирался «Татар-информ».





В конце февраля Владимир Путин подписал указ о создании Комиссии по развитию искусственного интеллекта (ИИ) при Президенте России

Фото: © «Татар-информ»

Для чего в Татарстане создали Комиссию по развитию и внедрению ИИ

В конце февраля Владимир Путин подписал указ о создании Комиссии по развитию искусственного интеллекта (ИИ) при Президенте России. Комиссия займется вопросами интеграции технологии в различные сферы – от социальной до экономической.

В указе также говорится, что руководителям российских регионов до 1 июня этого года рекомендуется создать межведомственные комиссии по вопросам создания, развития и внедрения технологий ИИ в субъектах РФ. Они должны взаимодействовать с Комиссией при Президенте РФ, ЦБ России, Комиссией Госсовета РФ по экономике данных.

Сегодня стало известно, что такую комиссию создали в Татарстане. Соответствующий указ от 7 марта подписал Раис республики Рустам Минниханов. В документе говорится, что новый коллегиальный орган будет вырабатывать согласованные подходы к государственной политике в сфере создания, развития и внедрения технологий ИИ.

Перечислены девять задач комиссии. Среди них – разработка подходов к использованию искусственного интеллекта для повышения эффективности работы отраслей экономики, социальной сферы и системы государственного управления в республике.

Новому органу поставлена задача создать и развивать большие фундаментальные модели и передовые сервисы, использующие ИИ Фото: © «Татар-информ»

Комиссия также должна утвердить целевые показатели по созданию, внедрению и развитию технологий ИИ. Кроме того, в числе задач – подготовка предложений по совершенствованию системы образования и правового регулирования в условиях развития технологий искусственного интеллекта.

Комиссия проанализирует основные риски и угрозы, возникающие при использовании искусственного интеллекта, и скоординирует меры по их нейтрализации.

Новому органу поставлена задача создать и развивать большие фундаментальные модели и передовые сервисы, использующие ИИ, вычислительные мощности, и обеспечить их электроэнергией. Это нужно сделать, чтобы обеспечить технологическое лидерство Татарстана в области создания, развития и внедрения технологий ИИ.

Илья Начвин: «К 2030 году Республика Татарстан построит собственную ИИ-инфраструктуру и сделает важный шаг к технологическому суверенитету» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К 2030 году Республика Татарстан построит собственную ИИ-инфраструктуру

Об искусственном интеллекте как об инструменте для развития экономики и социальной сферы говорили еще в январе во время коллегии Минцифры РТ. Тогда глава ведомства Илья Начвин выступил с предложением создать программу развития ИИ в республике до 2030 года. Она включает четыре блока: инфраструктура, кадры, прикладные проекты и наука.

«К 2030 году Республика Татарстан построит собственную ИИ-инфраструктуру и сделает важный шаг к технологическому суверенитету», – сказал тогда Начвин.

Минниханов поддержал предложение министра утвердить такую программу на уровне республики и поручил сделать это уже в первом квартале 2026-го.

«Где только мы сейчас не используем [ИИ]: в здравоохранении, в архивных делах, в строительном комплексе. Это огромный ресурс, который очень важен. В целом цифровая организация образования, социальной сферы, строительства, агропромышленного комплекса – это очень важные направления. Шамиль Хамитович, давайте эту работу будем и дальше проводить», – обратился Минниханов к вице-премьеру Шамилю Гафарову.

Председателем новой комиссии стал Раис республики Рустам Минниханов Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов – председатель новой комиссии, в составе еще 25 человек

Председателем новой комиссии стал Раис республики Рустам Минниханов. Помимо него, в составе 25 человек, включая вице-премьера Шамиля Гафарова, президента Академии наук РТ Рифката Минниханова. Оба выступают как заместители председателя комиссии.

В списке – вице-премьеры РТ: курирующий развитие Иннополиса Роман Шайхутдинов, министр сельского хозяйства Марат Зяббаров, министр промышленности и торговли Олег Коробченко, министр экономики Мидхат Шагиахметов.

В состав комиссии вошли руководители и других ключевых министерств республики: профильный представляет Начвин, также в ней министры: здравоохранения – Альмир Абашев; земельных и имущественных отношений –Фаниль Аглиуллин; строительства, архитектуры и ЖКХ – Марат Айзатуллин, юстиции – Рустем Загидуллин; труда, занятости и социальной защиты – Эльмира Зарипова, экологии и природных ресурсов – Азат Зиганшин; финансов – Марат Файзрахманов, образования и науки – Ильсур Хадиуллин, транспорта и дорожного хозяйства – Фарит Ханифов.

Примечательно, что в состав комиссии вошел председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Ренат Гайнутдинов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Примечательно, что в состав комиссии вошел председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Ренат Гайнутдинов. Это может быть связано с тем, что развитие технологий искусственного интеллекта требует не только создания новых вычислительных мощностей, но и доступа к дешевой электроэнергии – одного из ключевых ресурсов для работы дата-центров. Ранее мы писали, что в России обсуждается создание специальных энергетических зон для развития ИИ. У Татарстана есть все предпосылки, чтобы стать одним из регионов, где такой проект может быть реализован.

Кроме того, в комиссию вошли руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин, а также начальник Управления ФСБ России по Татарстану Игорь Хвостиков.

В списке внезапно возникла фигура экс-главы Минцифры РТ Айрата Хайруллина. Согласно документу, он занимает пост помощника Премьер-министра РТ Алексея Песошина на внештатной основе.

«Эта роль подразумевает экспертную поддержку на стыке бизнеса, государства, образования и технологического сообщества. Там, где для развития ИИ важны практический опыт, независимый взгляд и быстрое соединение идей с реальным внедрением», – прокомментировал свою роль в составе комиссии Хайруллин для «Татар-информа».

Также членами комиссии должны стать гендиректор «Таттелекома» Айрат Нурутдинов, председатель совета директоров «АйСиЭл – КПО ВС» Виктор Дьячков, член совета директоров Центра информационных технологий РТ Булат Ганиев.

Согласно указу, заседания комиссии будут проходить очно как минимум раз в три месяца под председательством Минниханова или зампредседателей.

Мнение эксперта о новой комиссии

Руководитель «Инвест Хаба» Алексей Таранов отметил в разговоре с «Татар-информом», что Минцифре РТ через комиссию будет легче продвигать вопросы ИИ в различных сферах. Однако, по мнению эксперта, в составе комиссии не хватает тех, кто непосредственно занимается этими технологиями.

«Было бы неплохо подключить реальных экспертов по ИИ, которые есть на рынке. Это те, кто занимается внедрением, разработкой, продажей и информационной поддержкой. Как обычно, схема «бизнес плюс власть» – это приносит результат», – считает Таранов.