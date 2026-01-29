«Пятилетка» Начвина: в Татарстане запускают программу развития ИИ до 2030 года

Татарстан делает ставку на ИИ как на основу технологического суверенитета. За 5 лет республика намерена увеличить вычислительные мощности в 30 раз, вырастить ИИ-специалистов и внедрить интеллектуальные решения в госуправление, медицину и промышленность. Эти планы Минцифры РТ представило сегодня на заседании коллегии при участии Рустама Минниханова.





Новый глава Минцифры Татарстана Илья Начвин провел сегодня свое первое итоговое заседание коллегии

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан построит свою ИИ-инфраструктуру за пять лет

Новый глава Минцифры Татарстана Илья Начвин провел сегодня свое первое итоговое заседание коллегии ведомства с участием Раиса РТ Рустама Минниханова в IT-парке им. Башира Рамеева. Он возглавил цифровое ведомство только в сентябре 2025 года. К слову, ушедший с поста Айрат Хайруллин также присутствовал на заседании.

Начвин не только отчитался о результатах за 2025 год, но и выступил с программной речью – он намерен реализовать проект развития искусственного интеллекта (ИИ) в Татарстане до 2030 года.

В нем четыре блока. Первый – инфраструктура. Татарстан планирует в ближайшие пять лет увеличить вычислительные мощности в 30 раз. Для этого республика будет ежегодно закупать мощные серверы. В первую очередь их будут использовать для государственных нужд и параллельно сдавать в аренду бизнесу.

Отдельный акцент сделан на большие языковые модели: их будут дообучать на данных республики, в том числе на базе открытых решений.

Второй блок программы – кадры. В республике появятся ИИ-кружки в 100 школах, а более 700 учителей и преподавателей пройдут обучение для работы с искусственным интеллектом. Во всех IT-колледжах внедрят профильные программы.

Илья Начвин: «Мы создадим более 50 ИИ-агентов для органов власти. Они будут повышать качество работы госслужащих и экономить около полумиллиона человеко-часов ежегодно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Особенно интересен проект «Алгарыш – ИИ»: сто лучших выпускников смогут учиться в ведущих зарубежных вузах за счет республики. Но есть условие – нужно вернуться в Татарстан и проработать на благо республики в течение трех лет.

«Мы обязаны вырастить собственное поколение специалистов – тех, кто будет создавать технологии, а не только пользоваться ими», – отметил Начвин.

Третий блок – прикладные проекты. Искусственный интеллект будут активнее внедрять в госуслуги, образование, здравоохранение, строительство, сельское хозяйство, экологию и другие сферы и отрасли.

«Мы создадим более 50 ИИ-агентов для органов власти. Они будут повышать качество работы госслужащих и экономить около полумиллиона человеко-часов ежегодно – это более тысячи человек, которые смогут заниматься развитием, а не рутиной», – анонсировал Начвин.

Четвертый блок – наука. Совместно с Академией наук РТ и бизнесом министерство будет ежегодно создавать по две междисциплинарные ИИ-лаборатории. Они свяжут исследования с реальными задачами промышленности, медицины, агропрома и городского хозяйства.

«Таким образом, уважаемые коллеги, к 2030 году Республика Татарстан построит собственную ИИ-инфраструктуру и сделает важный шаг к технологическому суверенитету», – сказал Начвин.

Рустам Минниханов: «Где только мы сейчас не используем [ИИ]: в здравоохранении, в архивных делах, в строительном комплексе. Это огромный ресурс, который очень важен» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханов поддержал программу развития ИИ в Татарстане

Рустам Минниханов поручил вице-премьеру РТ Шамилю Гафарову принять республиканскую программу развития искусственного интеллекта в первом квартале 2026 года.

«Где только мы сейчас не используем [ИИ]: в здравоохранении, в архивных делах, в строительном комплексе. Это огромный ресурс, который очень важен. В целом цифровая организация образования, социальной сферы, строительства, агропромышленного комплекса – это очень важные направления. Шамиль Хамитович, давайте эту работу будем и дальше проводить», – обратился Минниханов к Гафарову.

Раис РТ добавил, что под все поставленные задачи нужны обученные люди, поэтому нужно заниматься подготовкой кадров.

Рифкат Минниханов рассказал, какие проекты, связанные с ИИ, уже реализуются в Татарстане Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Академия наук Татарстана помогла обучить нейросеть татарскому языку

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов рассказал, какие проекты, связанные с ИИ, уже реализуются в Татарстане. Университет Иннополис получил федеральный грант в размере 676 млн рублей на разработку передовых технологий, включая ИИ-агента для автоматизации научных исследований. Это выводит республику на новый уровень научного потенциала, считает Минниханов.

Важным шагом стало стратегическое партнерство АН РТ с Институтом искусственного интеллекта AIRI. Совместно с Университетом Иннополис создается лаборатория генеративного ИИ, работающая с текстом, изображениями, видео, звуком и медиархитектурой. В рамках сотрудничества прошел хакатон по машинному обучению и обработке текстов на татарском языке.

Еще одним достижением Рифкат Минниханов назвал проект, в ходе которого нейросеть GigaChat обучили татарскому языку. Академия наук республики подготовила базу данных, содержащую литературу, периодику и образовательный материал на татарском языке.

АН РТ поддержала грантами 223 кандидата наук для подготовки и защиты докторских диссертаций, но только 11 проектов в области ИИ и компьютерных наук. Президент академии считает, что нужно пересмотреть приоритеты, чтобы развивать технологии искусственного интеллекта.

На коллегии Начвин сообщил, что в конце прошлого года совместно с Министерством внутренних дел по Республике Татарстан Минцифры закончило первый этап создания системы видеонаблюдения с распознаванием лиц Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В метро Казани на станциях и путях хотят установить точки Wi-Fi

Минниханов высказался и о более понятных для широкой аудитории темах. Например, что явно не хватает точек подключения к общественной сети Wi-Fi или что нужно продолжать устанавливать базовые станции вдоль трасс, чтобы жители республики не страдали от отсутствия связи.

В разговоре с «Татар-информом» после коллегии Начвин сообщил, что в планах обеспечить публичным Wi-Fi станции Казанского метрополитена до конца 2026 года. В будущем он появится и в вагонах.

На коллегии Начвин сообщил, что в конце прошлого года совместно с Министерством внутренних дел по Республике Татарстан Минцифры закончило первый этап создания системы видеонаблюдения с распознаванием лиц. Первая сотня «умных камер» уже подключена. Задача на 2026 год – увеличить количество камер и расширить функционал.

Благодаря «умным камерам» увеличилась раскрываемость преступлений, сообщил Минниханов.

«Еще 10–15 лет назад мы этих преступлений ни в коей мере никогда бы не раскрыли», – прокомментировал Раис РТ.

Глава Минцифры РТ попросил Минниханова выделить средства из республиканского бюджета, чтобы отремонтировать 50 отделений «Татарстан Почтасы» Фото: © «Татар-информ»

Начвин попросил выделить деньги на ремонт почтовых отделений – в планах на 2026 год обновить 100

Глава Минцифры РТ попросил Минниханова выделить средства из республиканского бюджета, чтобы отремонтировать 50 отделений «Татарстан Почтасы» в дополнение к 50 объектам с федеральным финансированием в 2026 году. Это удвоит количество модернизированных отделений за год.

Минниханов в своем выступлении сказал, что нужно поддержать работников почты, поскольку для сельчан это значимый канал связи с внешним миром.

«Мы живем в городе и не ощущаем вот этой потребности [в почтовых отделениях], а сельский житель очень нуждается в этом. Я как бывший сельский житель, человек, который в районах работал, считаю, что эта тема очень важна», – сказал Раис.

Он добавил, что в городе есть разные возможности получить доставку, а для сельских жителей эту задачу выполняет именно почта.

В прошлом году обновили 30 сельских почтовых отделений, половину из них – на средства республиканского бюджета. Но в Татарстане остаются 480 отделений, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

Айрат Нурутдинов заявил, что на первом этапе сирены устанавливали на собственных базовых станциях, а на следующих этапах придется размещать системы оповещения на сторонних вышках Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На опорах связи в Татарстане продолжат ставить сирены для оповещения о ЧС

Илья Начвин также сообщил, что «Таттелеком» до 2028 года установит 1,6 тыс. сирен на опорах связи в районах республики. Работы идут по графику – уже смонтировано 320 комплектов.

Гендиректор «Таттелекома» Айрат Нурутдинов заявил, что на первом этапе сирены устанавливали на собственных базовых станциях, а на следующих этапах придется размещать системы оповещения на сторонних вышках. Нурутдинов попросил муниципалитеты оказать необходимое содействие.

Он также высказался по теме ИИ. Его компания прикладывает значительные усилия, чтобы каждый специалист владел как минимум базовыми навыками работы с нейросетями.

«Есть огромная ошибка у многих руководителей. Они полагают, что могут прийти в компанию и просто внедрить искусственный интеллект. Искусственный интеллект может быть внедрен, только если компания готова для этого», – заявил Нурутдинов.