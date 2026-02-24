ИИ требует электричества: получит ли Татарстан специальную энергозону для ЦОД?

Идею создания специальных энергетических зон для размещения центров обработки данных – с единым тарифом и ускоренным подключением к сетям – обсуждают в России. Для Татарстана, где ЦОДы уже обеспечили 42% прироста электропотребления в 2025 году, а вычислительные мощности для развития ИИ планируют увеличить в 30 раз, эта тема особенно актуальна.





В России планируют создать спецзоны с особым режим энергоснабжения для размещения центров обработки данных

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России могут создать энергозоны для развития нейросетей

В России могут создать специальные энергетические зоны для развития нейросетей. В них планируется ввести особый режим энергоснабжения для размещения центров обработки данных (ЦОД), узнала газета «Ведомости».

Инициативу сейчас обсуждают в отраслевых ассоциациях с участием компаний, работающих в области генеративного ИИ, и Минэнерго РФ. Речь идет о создании условий для ускоренного развития мощностей, необходимых для обучения и работы нейросетей, которые требуют огромных вычислительных ресурсов.

Отметим, что развитие цифровой инфраструктуры реализуется в целях национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

В 2024 году в Татарстане «Росатом» запустил первую очередь ЦОД «Иннополис» – крупнейшего в ПФО Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Инициаторы предлагают определить для сетевых компаний жесткие сроки, в которые они будут обязаны осуществить технологическое присоединение энергозоны. Кроме того, планируется установить единый тариф на услуги по передаче электрической энергии, что должно сделать энергоснабжение ЦОДов более предсказуемым и экономически эффективным.

Параллельно ведутся переговоры о создании специализированных гарантирующих поставщиков, которые будут действовать только на территории специальной энергозоны. Строительство объектов в таких зонах авторы идеи рассчитывают вести за счет федерального бюджета или бюджетов субъектов Федерации.

Спецэнергозоны предлагается создавать в энергопрофицитных регионах – в Сибири, на Дальнем Востоке, в Приволжье и на Урале. Потребность в мощностях для ИИ до 2030 года оценивается в 2–2,5 ГВт.

По данным РДУ Татарстана, порядка 800 млн кВт⋅ч, или 42%, в общий прирост электропотребления за год в республике внесли именно ЦОДы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан уже столкнулся с энергетическим вызовом от ЦОДов

Особо актуальной инициатива может стать для Татарстана – во-первых, в республике уже сложился целый распределенный кластер ЦОДов. Во-вторых, регион делает ставку на развитие технологий искусственного интеллекта. Так, федеральная идея попадает сразу в два интереса РТ.

Остановимся на первом пункте. По итогам 2025 года потребление электроэнергии в республике выросло на 5,5%, что существенно выше среднероссийских показателей (по ЕЭС России в целом оно сократилось на 1,1%). И главным драйвером этого роста впервые стали не промышленные гиганты, что традиционно для Татарстана, а центры обработки данных, рассказывал в интервью «Татар-информу» директор РДУ республики Андрей Большаков.

По его словам, порядка 800 млн кВт⋅ч, или 42%, в общий прирост электропотребления за год внесли именно ЦОДы. А их доля в энергобалансе республики выросла с 1,4% в 2024 году до 3,5% в 2025-м.

«Принципиально важно подчеркнуть: речь идет не о временном всплеске или модном тренде, а о формировании новой базовой нагрузки, которая уже влияет на наши решения в процессе управления энергосистемой», – констатировал Большаков.

Источник: РДУ Татарстана

Сейчас в Татарстане работают 18 ЦОДов с совокупной мощностью потребления 256 МВт (для сравнения: в целом в регионах ОДУ Средней Волги 400 МВт). Гораздо важнее перспектива: по данным «Системного оператора», в ближайшие два года может появиться еще более 1100 МВт нагрузки – это семь проектов в Казани, Бугульминском, Набережночелнинском, Чистопольском и Елабужском районах. Пока что ЦОДы, как правило, работают не на ИИ, а на майнинг. Как подчеркивают в ОДУ Средней Волги, на данный момент на режим работы энергосистемы и на других потребителей увеличение данной нагрузки влияния не оказывает.

Ключевая для республики развилка – собственная выработка электроэнергии в Татарстане давно не поспевает за динамичным ростом электропотребления. Так, за прошлый год выработка осталась практически на уровне 2024-го (снижение всего на 0,7%). В итоге сальдо-переток в энергосистему вырос на 57%, до 5,9 млрд кВт⋅ч. С технической точки зрения функционирования ЕЭС России внешний приток в республику не проблема, с экономической такое положение существенно влияет на деятельность республиканских генкокомпаний, «проигрывающих» в конкуренции на оптовом рынке электроэнергии и мощностей.

Андрей Большаков: «Речь идет не о временном всплеске или модном тренде, а о формировании новой базовой нагрузки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Большаков в интервью «Татар-информу», правда, строго теоретически и со ссылкой на опыт других региональных энергосистем, в том числе и зарубежных, описывал потенциальный конфликт интересов: «Пришел ЦОД в место, где есть свободные мощности. Быстро развернулся и забрал на себя все резервы. А следом приходит новый промышленный потребитель с объективно более длительными сроками и строительства, и ввода в эксплуатацию. Но подключить его без строительства дополнительной инфраструктуры уже не получится».

Иными словами, цифровая экономика в лице дата-центров в перспективе начнет конкурировать за электричество с реальным производством. И в этой логике федеральная инициатива о специальных энергозонах выглядит попыткой если не решить, то хотя бы упорядочить этот новый вызов.

Илья Начвин: «К 2030 году Республика Татарстан построит собственную ИИ-инфраструктуру и сделает важный шаг к технологическому суверенитету» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пятилетка ИИ в Татарстане

Что касается искусственного интеллекта, в Татарстане разработали программу по развитию нейросетей до 2030 года. Ее на коллегии Минцифры республики в январе представил глава министерства Илья Начвин.

Документ состоит из четырех блоков. И, пожалуй, самый интересный из них на фоне федеральной инициативы касается как раз инфраструктуры. Татарстан планирует за пять лет увеличить вычислительные мощности в 30 раз. Для этого республика будет ежегодно закупать серверы. В первую очередь их планируют использовать для государственных нужд, а параллельно сдавать в аренду бизнесу. Отдельное внимание – большим языковым моделям: их будут дообучать на данных республики, в том числе на базе открытых решений.

Второй блок – кадры. В 100 школах появятся ИИ-кружки, более 700 учителей пройдут переподготовку, а во всех IT-колледжах внедрят профильные программы. Проект «Алгарыш – ИИ» позволит ста лучшим выпускникам учиться в ведущих зарубежных вузах за счет республики. Но с условием: вернуться в Татарстан и отработать три года.

Третий блок – прикладной. ИИ планируют активнее внедрять в госуслуги, образование, здравоохранение, строительство, сельское хозяйство и экологию. Амбициозная цель – создать более 50 ИИ-агентов для органов власти, которые будут экономить около полумиллиона человеко-часов ежегодно. «Это более тысячи человек, которые смогут заниматься развитием, а не рутиной», – пояснил министр.

Четвертый блок, на который также могут повлиять новые энергозоны, касается науки. Совместно с Академией наук РТ и бизнесом министерство будет ежегодно создавать по две междисциплинарные ИИ-лаборатории. Их задача – связать исследования с реальными задачами промышленности, медицины, агропрома и городского хозяйства.

«Таким образом, уважаемые коллеги, к 2030 году Республика Татарстан построит собственную ИИ-инфраструктуру и сделает важный шаг к технологическому суверенитету», – резюмировал Начвин.

Рустам Минниханов поддержал программу по развитию нейросетей до 2030 года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов программу поддержал и поручил принять ее в первом квартале 2026 года.

«Где только мы сейчас не используем [ИИ]: в здравоохранении, в архивных делах, в строительном комплексе. Это огромный ресурс, который очень важен», – подчеркнул Раис РТ.

Таким образом, программа развития ИИ в Татарстане и федеральная инициатива о специальных энергозонах синхронизированы по смыслу. И там, и там ключевой вопрос – инфраструктура. Татарстан делает ставку на вычислительные мощности, но без адекватного энергоснабжения они работать не будут. Федеральный центр, в свою очередь, пытается создать условия, чтобы энергетика успевала за стремительным ростом цифровых нагрузок. Иначе энергосистема, как в Татарстане, начнет работать в экстремальных режимах, а новые ЦОДы будут вставать в очередь за мощностями вместе с промышленностью.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Энергозоны – это паллиатив

Создание специальных энергетических зон для размещения центров обработки данных – мера полезная, но недостаточная. Проблема энергодефицита в регионах требует более масштабных решений. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» выразил эксперт по электроэнергетике Кирилл Родионов.

«Такой паллиативной мерой проблему не решить. Здесь нужны принципиально новые механизмы, которые бы стимулировали генерирующие компании вводить в строй новые мощности. Если переводить на общегражданский язык – строить новые электростанции», – заявил Родионов.

Эксперт напомнил, что в России есть три основных энергодефицитных региона. Дальний Восток и Юг страны – но это не связано с развитием ИИ. А вот Московский регион, где дефицит мощности сохраняется в том числе из-за роста электропотребления и развития сети дата-центров, – прямое следствие цифровизации.

Одним из возможных решений проблемы, по мнению Родионова, могло бы стать смягчение ограничений для нефтегазовых компаний, которые строят генерирующие мощности для собственных нужд.

Нефтегазовые компании могут вводить генерирующие мощности для собственных нужд. Так, на «Казаньоргсинтезе» недавно запущена Лушниковская ПГУ Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Одним из решений проблемы энергодефицита является смягчение, то есть максимальные преференции для нефтегазовых компаний, для того чтобы они вводили за свой счет генерирующие мощности и с этих мощностей поставляли электроэнергию в общую сеть. Это позволит снизить энергодефицит в ресурсобогатых регионах, в тех регионах, где есть месторождения нефти и газа», – пояснил эксперт, добавив, что это напрямую касается Татарстана.

Сам механизм создания специальных зон Родионов сравнил с логикой особых экономических зон или территорий опережающего социально-экономического развития – территорий, где действуют налоговые и прочие преференции. Только теперь эта логика распространяется на электроэнергетику. И Татарстан, по его словам, уже имеет опыт использования подобных инструментов.

Однако ключевой вопрос – заработает ли этот механизм – упирается в наличие свободных мощностей или условий для их ввода.

«Для компаний-операторов дата-центров очень важно, будет ли свободная мощность в том или ином регионе в ближайшие пять лет. Заработает эта мера или нет, зависит от того, будут ли созданы условия для ввода генерирующих мощностей на территории этих специальных энергозон», – резюмировал Родионов.

Необходимо учитывать, что одна стойка для ИИ может потреблять 25 кВт и более Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Шансы Татарстана на создание энергозоны высоки

Инициатива создания специальных энергетических зон для развития нейросетей имеет высокий потенциал, но требует комплексного подхода. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказала проректор КГЭУ Ирина Ахметова. По ее мнению, такая мера призвана ускорить развитие инфраструктуры, снизить барьеры для компаний и обеспечить технологическое лидерство в сфере искусственного интеллекта.

«Единый тариф и особый режим энергоснабжения позволят сократить расходы на электроэнергию, что особенно важно для компаний, работающих с ресурсоемкими ИИ-моделями. Фиксированные сроки технологического присоединения сократят время на запуск ЦОДов, что ускорит разработку и внедрение ИИ-решений», – пояснила она.

Ахметова обратила внимание, что оптимальный размер тарифа будет зависеть от конкретных условий в каждом регионе. Необходимо учитывать, что одна стойка для ИИ может потреблять 25 кВт и более, поэтому тариф должен быть сбалансированным: не создавать избыточную нагрузку на бизнес, но и покрывать расходы на инфраструктуру.

Говоря о перспективах Татарстана, эксперт отметила, что у республики высокие шансы на включение в число регионов со специальными энергозонами. По ее мнению, это как раз связано с амбициозной программой развития ИИ до 2030 года.

Ирина Ахметова отметила, что у республики высокие шансы на включение в число регионов со специальными энергозонами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Однако успех будет зависеть от нескольких факторов, считает проректор. Во-первых, Татарстан должен обладать достаточными энергетическими ресурсами для размещения крупных ЦОДов. Во-вторых, потребуется модернизация сетей передачи данных. В-третьих, республике предстоит конкурировать с другими регионами – Сибирью, Дальним Востоком, некоторыми субъектами Уральского и Приволжского федеральных округов, которые также рассматриваются как потенциальные локации для специальных энергозон.

Инициатива в целом, по мнению эксперта, может стать катализатором развития ИИ в России при соблюдении ряда условий: синхронизации с развитием магистральных каналов передачи данных, четком регулировании и продуманных механизмах финансирования, а также учете региональных особенностей.

«Не все регионы с профицитом электроэнергии могут быть одинаково подходящими для размещения ЦОДов – например, из-за отсутствия необходимой инфраструктуры или кадров. Если эти условия будут соблюдены, специальные энергозоны могут ускорить внедрение технологий в экономику и повысить технологическую независимость страны», – подытожила Ахметова.