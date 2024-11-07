Минниханов вновь показал награждение бойцов СВО из Татарстана

Раис РТ Рустам Минниханов в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» вновь опубликовал видеозапись церемонии награждения отличившихся участников специальной военной операции из Татарстана. На этот раз наградами оказались отмечены бойцы 621-го гаубичного артиллерийского дивизиона и именного батальона «Алга».

По словам Рустама Минниханова, татарстанская делегация во главе с председателем Ассоциации ветеранов СВО РТ генерал-лейтенантом Владимиром Майстренко завершает объезд войсковых частей, сформированных на территории региона.

«Вчера состоялись встречи с земляками из 621-го гаубичного артиллерийского дивизиона и именного батальона „Алга“, особо отличившихся наградили медалью ордена „За заслуги перед Республикой Татарстан“», — уточнил Раис РТ.

«Егетләребезне чыгышлары белән иҗат төркеме сөендерде. Сугышчыларыбыз белән горурланабыз, аларның кыюлыгына, батырлыгына сокланабыз! (в переводе с татарского — „Ребят порадовала своим выступлением творческая группа. Гордимся своими воинами, восхищаемся их отвагой, мужеством!“)» — подчеркнул Рустам Минниханов.

Недавно, в начале ноября, Раис Татарстана уже выкладывал видеозапись награждения бойцов 621-го гаубичного артиллерийского дивизиона. Позднее он выложил видео награждения бойцов 1232-го мотострелкового полка.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.