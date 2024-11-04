Минниханов показал награждение бойцов 1232-го полка перед Днем народного единства

Скриншот видео

Раис РТ Рустам Минниханов в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал видеозапись церемонии награждения отличившихся бойцов 1232-го мотострелкового полка медалями ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

По словам Раиса Татарстана, награждение состоялось накануне, в преддверии Дня народного единства. «Каждый из них (награжденных бойцов — прим. Т-и) — пример отваги и мужества для нас», — подчеркнул он.

«Егетләребезгә сугышчан батырлыклары өчен рәхмәт! Җиңү безнең якта булачак! (в переводе с татарского — „Спасибо нашим ребятам за боевые подвиги! Победа будет за нами!“)» — добавил Рустам Минниханов.

Недавно Рустам Минниханов опубликовал видео награждения бойцов другой части — 621-го гаубичного артиллерийского дивизиона.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.