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Минниханов показал награждение бойцов 1232-го полка перед Днем народного единства
Раис РТ Рустам Минниханов в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал видеозапись церемонии награждения отличившихся бойцов 1232-го мотострелкового полка медалями ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
По словам Раиса Татарстана, награждение состоялось накануне, в преддверии Дня народного единства. «Каждый из них (награжденных бойцов — прим. Т-и) — пример отваги и мужества для нас», — подчеркнул он.
«Егетләребезгә сугышчан батырлыклары өчен рәхмәт! Җиңү безнең якта булачак! (в переводе с татарского — „Спасибо нашим ребятам за боевые подвиги! Победа будет за нами!“)» — добавил Рустам Минниханов.
Недавно Рустам Минниханов опубликовал видео награждения бойцов другой части — 621-го гаубичного артиллерийского дивизиона.
Видео: t.me/rustamminnikhanov/.
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