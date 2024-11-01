Минниханов показал награждение бойцов 621-го гаубичного дивизиона

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поделился видеозаписью церемонии награждения бойцов 621-го гаубичного артиллерийского дивизиона государственными наградами республики.

По словам руководителя республики, татарстанская делегация во главе с председателем Ассоциации ветеранов СВО РТ генерал-лейтенантом Владимиром Майстренко отправилась в зону специальной военной операции накануне Дня народного единства и в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии.

«Военнослужащим 621-го гаубичного артиллерийского дивизиона вручили республиканские государственные награды. Перед бойцами выступили наши известные артисты с творческими номерами», — отметил Минниханов.

«Сугышчылар артистларны җылы каршы алдылар һәм танылган җырларга үзләре дә кушылдылар. Егетләребезнең батырлык рухын саклап калуны дәвам итәбез. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз! (в переводе с татарского — „Бойцы тепло встретили артистов и сами стали подпевать известным песням. Продолжаем поддерживать мужество наших ребят. Своих не бросаем!“)» — заключил Раис РТ.

Ранее, в сентябре этого года, Рустам Минниханов уже выкладывал видео награждения бойцов 621-го гаубичного артиллерийского дивизиона.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.