Минниханов: Наше сотрудничество со странами ОИС сегодня приобретает особую значимость

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Раис Татарстана, руководитель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов в ходе визита в Москву встретился с послами государств — членов Организации Исламского сотрудничества (ОИС). Встреча состоялась в Доме приемов МИД России, передает пресс-служба руководителя республики.

«В сегодняшнее непростое время, в условиях кризиса в международных отношениях наше сотрудничество приобретает особую значимость. Россию с государствами дружественного исламского мира объединяет не только совместное стремление способствовать широкому сближению на основе равноправного диалога и партнерства, но и ориентация на расширение сотрудничества по разным направлениям, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, развитие культурного многообразия и диалога цивилизаций», — сказал Раис РТ.

Он поблагодарил всех зарубежных и российских коллег за вклад в деятельность Группы стратегического видения «Россия — исламский мир». Минниханов напомнил, что в 2024 году ОИС исполняется 55 лет — это крупнейшее и влиятельное международное объединение мусульманских государств. С 2005 года по решению Президента Владимира Путина Россия является наблюдателем в ОИС.

«Расширение взаимодействия с мусульманскими странами — одно из приоритетных направлений российской внешней политики», — сказал Минниханов.