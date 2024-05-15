Минниханов: В условиях санкций востребованность торгово-промышленных палат усиливается

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Торгово-промышленные палаты играют важную роль в развитии международного экономического сотрудничества, а в сложных внешнеполитических условиях их востребованность еще увеличивается. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным и руководителями ТПП зарубежных стран на полях KazanForum-2024, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов поблагодарил представителей торгово-промышленных палат за участие в юбилейном, 15-м по счету KazanForum. «Это прекрасная возможность продемонстрировать исламскому миру экономические и инвестиционные возможности России и ее регионов», — заметил он.

Раис РТ обратил внимание на то, что международный форум ТПП в рамках KazanForum уже стал традиционным. В прошлом году его участниками стали более 200 делегатов и 44 палаты из десяти зарубежных стран и 34 регионов РФ. На этот раз в нем принимают участие 300 человек, в том числе свыше 20 руководителей зарубежных палат и около 100 руководителей российских региональных и муниципальных палат.

«Торгово-промышленные палаты — важные структуры, которые объединяют бизнес и представляют его интересы. В сложные периоды они усиливают свою востребованность и успешно налаживают торгово-экономические и инвестиционные связи между предприятиями. Сегодня перед нами стоят новые вызовы. В условиях ограничений, введенных в отношении России, возникает потребность в поиске новых путей решения актуальных задач. Торгово-промышленные палаты играют в этом важную роль», — подчеркнул Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он охарактеризовал Торгово-промышленную палату Татарстана как крупное и авторитетное сообщество, которое по праву считается лидером среди бизнес-объединений Приволжского федерального округа. Сегодня в ней насчитывается более 2,5 тыс. членов. В нынешних непростых условиях ТПП РТ активно участвует в работе по развитию экономики республики, поддержке предпринимателей, импортозамещению, продвижению экспорта, подготовке кадров и так далее. Большую работу она ведет и в части развития международного экономического сотрудничества, организации бизнес-миссий и мероприятий.

По словам Минниханова, республика всегда открыта для партнерства и заинтересована в инновациях. «Татарстан — передовой регион России. Мы создаем благоприятные условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций, что подтверждается высокими показателями экономического роста», — отметил он.

В этом контексте руководитель республики вкратце рассказал о ключевых отраслях ее экономики, работе с инвесторами и развитии инфраструктуры для бизнеса (включая промышленные парки и особые экономические зоны).

Он также добавил, что в октябре Казань примет саммит БРИКС. Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин является председателем Делового совета БРИКС. В связи с этим Раис Татарстана предложил организовать ряд совместных мероприятий по линии привлечения инвестиций и развития международного делового сотрудничества.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В свою очередь Сергей Катырин высоко оценил уровень организации KazanForum-2024, а также поблагодарил за поддержку и внимание, уделяемое вопросам развития системы торгово-промышленных палат. «Самая главная задача ТПП — создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Этот форум является хорошей площадкой для обмена опытом, демонстрации своих достижений и установления новых деловых контактов», — констатировал он.

После этих выступлений представители зарубежных торгово-промышленных палат обозначили наиболее перспективные направления развития сотрудничества с российскими деловыми кругами.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава ТПП РФ Сергей Катырин анонсировал два мероприятия в рамках KazanForum. Он также рассказал агентству, какие препятствия, на его взгляд, мешают сотрудничеству России с исламскими странами.