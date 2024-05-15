Глава ТПП РФ Катырин анонсировал два мероприятия в рамках KazanForum

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин анонсировал на пресс-конференции «Татар-информа» Международный форум и выставку торгово-промышленных палат. Оба мероприятия проходят в рамках XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

«Сегодня намечен форум, на котором будем говорить о практиках, которые существуют в системе Российской ТПП и у наших коллег зарубежных. Главная задача — создать максимально благоприятные условия для предпринимателей наших стран-участниц форума», – сказал глава ТПП России.

Он также поблагодарил руководство республики, команду Раиса за то, что они создали все условия для работы. Спикер также отметил роль Торгово-промышленной палаты Татарстана, которая организовала работу делегации ТПП России и других участников форума и выставки.

«Традиционно высочайший уровень организации, потому что мы участвуем не первый год», – заключил Катырин.

От форума глава ТПП России ждет не только конкретных результатов, но и обстановки доверия, которая возникнет между участниками. Именно это помогает наладить контакты и приведет к контрактам в будущем, считает Катырин.

«Для того, чтобы появился контракт, нужно доверие, а оно за пять минут между компаниями, между людьми не возникает. Для этого нужны годы, а иногда и десятилетия, чтобы наработать взаимную обстановку доверия, когда рождаются конкретные контракты, которые воплощаются в производство, торговлю, инвестиции. Поэтому ожидаем и того, и другого. И чтобы контакты были налажены, чтобы в будущем выйти на контракты. И, конечно, чтобы те, кто продолжает работать с коллегами, в том числе с исламским миром, чтобы сотрудничество привело к реальным финансовым результатам», – ответил Катырин на вопрос «Татар-информа».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Торгово-промышленную палату Татарстана на пресс-конференции представлял ее глава Шамиль Агеев.

«В экономике ситуация напряженная и интересная. Идет специальная военная операция. Это надо учитывать. Идет перестройка экономических отношений с Запада на Восток. Нам еще непривычно работать с исламским миром. Не нам, в Татарстане, а в целом. Там свои подходы. Нам очень важна поддержка российской торгово-промышленной палаты, которая дала возможность через деловые советы работать со всем миром», – сообщил председатель торгово-промышленной палаты Татарстана.

На форуме будет представлена делегация из Ливии. Участником пресс-конференции стал председатель Всеобщего Ливийского Союза палат Мохаммед Абдулкарим Мохамед Райед.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы приняли приглашение Татарстана, много было желающих приехать с нами. Думаю, что это принесет большой результат, но это дело времени. Посмотрим, что будет дальше. Надеемся, что будет сотрудничество в нефтегазовой сфере», – сказал председатель Всеобщего Ливийского Союза палат, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Ливийская палата очень серьезно отнеслась к визиту в Татарстан, отметил Агеев. ТПП Татарстана накануне встретилась с гостями из Ливии.

«Есть широкий спектр вопросов, но сначала надо договориться, а потом уже обсуждать. Раньше времени мы не хотим эти вещи афишировать», – заключил Агеев.

Участником пресс-конференции стал основатель компании «Натуральное здоровье» Сергей Патраков. Фирма является генеральным партнером выставки форума.

«Торгово-промышленная палата Татарстана — одна из сильнейших в России. Мы это ощущаем, поскольку занимаемся экспортом, имеем представительства в исламских странах. На этом форуме также планируем расширить свою экспортную сеть. В прошлом году заключили на данном форуме два крупных контракта. В этом году, я думаю, мы тоже будем расширяться, несмотря на санкции», – сказал Патраков.