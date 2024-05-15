Глава ТПП России рассказал в Казани, что мешает сотрудничеству с исламскими странами

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал «Татар-информу», что мешает сотрудничеству с исламскими странами.

«Первое — это вопросы взаимных платежей, они достаточно затруднены. Не могу сказать, что со всеми абсолютно, но с рядом стран да. В частности, вторичные санкции давят на Турцию и некоторых наших других коллег. Здесь, конечно, есть проблемы. Скрывать не будем, это общеизвестный факт», – ответил Катырин на вопрос «Татар-информа».

Над этими вопросами, в частности, работают в Правительстве России, бизнес-структурах, Центробанке и др. Вопросы решаются в индивидуальном порядке, так, например, с Турцией Россия продолжает сотрудничество в сфере торговли, отметил Катырин.

«Второе — это логистика. Приходится теперь в обход Европы возить с рядом запретов, которые в санкциях существуют. Больше 20 тыс. санкций вроде уже, их никто уже и не считает эти санкции. Просто исходим из обстановки и думаем, каким образом это решать. Это, конечно, построение транспортных коридоров «Север — Юг» и других, необходимых для взаимной доставки грузов», – сообщил глава ТПП России.

Третья сложность, которую нужно преодолеть, касается использования национальных валют и цифровых активов.

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин приехал в Казань для участия в Международном форуме и выставке торгово-промышленных палат в рамках XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». Это мероприятие пройдет в столице Татарстана по 19 мая.

Сегодня началась основная программа форума. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.