Минниханов попрощался с летом в своем Telegram-канале

В последний день августа Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поделился эмоциями от завершающегося лета.

Руководитель республики выложил фотографию своего алабая Акдуса, меланхолично лежащего на берегу.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

При этом Минниханов сопроводил снимок строками из стихотворения Бари Рахмата «Иң күңелле чак» («Веселое время»), описывающими переживания, связанные со слишком быстро заканчивающимся теплым временем года: «Җәйне көтәбез / Кайчан җитә, дип. / Җиткәч куркабыз / Үтеп китә, дип».

Щенка алабая белого окраса Рустаму Минниханову подарил в 2021 году тогдашний Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Раис РТ регулярно делится в социальных сетях фотографиями домашнего питомца.