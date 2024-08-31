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Минниханов попрощался с летом в своем Telegram-канале
В последний день августа Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поделился эмоциями от завершающегося лета.
Руководитель республики выложил фотографию своего алабая Акдуса, меланхолично лежащего на берегу.
При этом Минниханов сопроводил снимок строками из стихотворения Бари Рахмата «Иң күңелле чак» («Веселое время»), описывающими переживания, связанные со слишком быстро заканчивающимся теплым временем года: «Җәйне көтәбез / Кайчан җитә, дип. / Җиткәч куркабыз / Үтеп китә, дип».
Щенка алабая белого окраса Рустаму Минниханову подарил в 2021 году тогдашний Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Раис РТ регулярно делится в социальных сетях фотографиями домашнего питомца.
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