Видеообращение: Минниханов поздравил татарстанцев с наступающим Новым годом

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с наступающим Новым годом, отметив, что в этот праздник, полный надежд и счастливых моментов, каждый из нас надеется на добрые перемены. Руководитель республики произнес поздравление на двух государственных языках РТ – татарском и русском.

«Наступает новый, 2024 год. В этот вечер мы по традиции собираемся в кругу родных и близких, подводим итоги и строим планы о будущем. Каждый из нас надеется на добрые перемены. Новый год — это праздник надежд, он полон счастливых моментов.

Решением Президента нашей страны наступающий год объявлен Годом семьи. Семья — самое дорогое, что есть у каждого человека. Именно в семье закладываются азы воспитания, уважение к старшим, желание помогать молодежи и сохранить родной язык.

Особые надежды на Новый год возлагают семьи наших военнослужащих. Они с волнением ждут возвращения своих сыновей, отцов и мужей. Мы искренни благодарны нашим ребятам за мужество и героизм. Дорогие друзья, в новом году желаю вам и вашим семьям мира, добра, крепкого здоровья и благополучия», — сказал руководитель республики.

Также сегодня с поздравлением обратится и Президент России Владимир Путин. При этом новогоднее обращение главы государства первыми смогли увидеть жители Чукотки и Камчатки, где Новый год уже наступил (разница с московским временем составляет плюс 9 часов).