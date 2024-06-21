Минниханов: в Татарстане работают 50 тыс. медиков, от народа хочу сказать им спасибо

В Татарстане трудятся порядка 50 тысяч медицинских работников, и конкурс «Врач года – Ак Чэчэклер» возможность еще раз их всех поблагодарить за нелегкий труд. Таким мнением на церемонии награждения поделился Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

«Сформировалась добрая традиция, оказывается, в 16-й раз этот праздник у нас проходит, он неразрывно связан с днем Медицинского работника. И мы имеем возможность выразить слова благодарности медикам. У нас много докторов, много заслуженных людей, но вот такие уникальные случаи, о которых сегодня мы услышали и увидели – это наша гордость», – отметил руководитель республики.

Рустам Минниханов подчеркнул, что на наших медиков можно опереться, и передал им от всех жителей республики – от всего народа Татарстана большое спасибо.

«Татар-информ» ранее рассказывал, что врачом года стал главный кардиолог Минздрава Татарстана Зульфия Ким. А Рустам Минниханов вручил три легковых автомобиля победителям в номинации «Лучшая команда первичного звена».