Врачом года стала главный кардиолог Минздрава Татарстана Зульфия Ким

Победителем ежегодного республиканского конкурса «Ак Чәчәкләр – 2024» в номинации «Врач года» стала Зульфия Ким – главный кардиолог Минздрава Татарстана, заместитель главврача по медицинской части казанской клинической больницы № 7.

Зульфия Ким – высококвалифицированный специалист по кардиологии, функциональной диагностике и организации здравоохранения.

С 2010 года она трудится в седьмой горбольнице, совмещая основную работу с должностью доцента кафедры внутренних болезней Казанского государственного медицинского университета. В 2001 году Зульфия Ким защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по кардиологии.

В 2017 году ее назначили главным кардиологом Управления здравоохранения Казани, а с 2019 года она курирует кардиологическую службу всей республики.э

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Зульфия Ким принимает активное участие в совершенствовании и развитии кардиологической службы Татарстана, внедряя новые инновационные методы в диагностику, лечение и реабилитацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также в профилактику их развития или прогрессирования. В решении проблем здравоохранения она руководствуется научным подходом», - рассказали о ней в Минздраве республики.

При непосредственном участии врача была оптимизирована маршрутизация пациентов с острым коронарным синдромом, нарушениями ритма и проводимости сердца для прохождения плановой коронарной ангиографии.

Под ее руководством была создана и развивается служба амбулаторных кардиологов республики, а также служба оказания специализированной помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью. По инициативе и при непосредственном участии Зульфии Ким проводятся выездные республиканские школы терапевтов и кардиологов. В 2023 году впервые был проведен Всероссийский конгресс по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

«Будучи высококвалифицированным специалистом в области сердечно-сосудистых заболеваний, Зульфия Фаритовна пользуется заслуженным авторитетом среди медицинской общественности республики и далеко за ее пределами. Многочисленные пациенты всегда отзываются о своем докторе с большой благодарностью. Ее отличают требовательность к себе и к окружающим, ответственность, неукоснительное соблюдение принципов медицинской этики и деонтологии, а также трепетное отношение к пациентам», – добавили в Минздраве республики.