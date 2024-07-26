Минниханов: В Татарстане 24,5% предприятий работает с убытком

По итогам января-июня 2024-го 35 крупных предприятий снизили свои платежи в бюджет - на 17,5 млрд рублей. Кроме того, по статистике 24,5% предприятий работает с убытком. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов.

Чтобы решить эту проблему, руководитель республики поручил вести постоянный мониторинг текущей ситуации, прогнозов предприятий на ближайшие месяцы и на перспективу, а также принимать меры для поддержки производителей.

Также Минниханов призвал комиссии продолжать работать над легализацией «теневой» зарплаты. В частности, он поручил усилить работу по оформлению трудовых отношений и сокращению неформального рынка труда.

Относительно неналоговых доходов Минниханов поручил муниципалитетам вместе с Минзельимуществом и Минфином РТ проанализировать динамику задолженности по арендным платежам.

«В 14-ти муниципалитетах наблюдается её рост. Нужно обеспечить эффективное использование имущества», - указал Раис РТ.

Еще руководитель республики поручил повысить эффективность расходования средств. По его данным, расходы консолидированного бюджета Татарстана за январь-июнь уже составили 43% от годового плана.

Минниханов напомнил, что часть доходов от внебюджетной деятельности учреждений власти направляют на повышение оплаты труда. Это важный резерв увеличения уровня заработной платы и удержания кадров.

Помимо этого, Раис республики отметил, что сейчас власти полным ходом формируют бюджеты на 2025-й, 2026-й и 2027 годы.

«Бюджеты должны быть сбалансированы, особенно на муниципальном уровне», - резюмировал Минниханов.