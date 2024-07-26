Минниханов: Поступление в бюджет Татарстана налога на прибыль снизилось

Рустам Минниханов отметил, что бюджет в текущем году исполняется напряженно

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В консолидированный бюджет Татарстана за январь-июнь 2024-го поступило 298 млрд рублей. Из них собственные доходы — 244 млрд рублей, индекс промпроизводства — 100,8%. В целом годовой план по сбору собственных доходов выполнен на 57,7%. Такие данные озвучил Раис республики Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов.

Однако Минниханов также сказал, что бюджет в текущем году исполняется напряженно. Так, на 5,4% снизились по сравнению с прошлым годом поступления налога на прибыль организаций. Он отметил, что этот налог — основной доход консолидированного бюджета республики, и по результатам 1-го полугодия занимает в общем объеме 34%.

«Отраслевым министерствам необходимо усилить работу по анализу производственных показателей предприятий, которые обеспечивают основные платежи в бюджет. Задача Министерства финансов в текущих условиях — обеспечить сбалансированность бюджета, жесткую финансово-бюджетную дисциплину и абсолютное исполнение первоочередных и социальных обязательств», — цитирует Минниханова его пресс-служба.

Еще Раис Татарстана напомнил, что в 2025-м начнут действовать изменения, которые откорректируют налоговую систему, в том числе в части начислений НДФЛ и упрощенной системы налогообложения. Руководитель республики поручил Минэкономики и налоговой службе провести разъяснительную работу с предпринимателями в данном направлении.

«Текущая экономическая ситуация остается напряженной. Задача отраслевых министерств — обеспечить работоспособность всех организаций: от микропредприятий до крупных производств. Нужно помогать производителям выстраивать кооперационные связи, находить рынки сбыта, использовать действующие меры поддержки, инициировать предложения на федеральный уровень по новым мерам поддержки. Минэкономики, Минпромторгу, Минфину совместно с налоговыми органами и министерствами необходимо постоянно координировать эту работу», — резюмировал Минниханов.