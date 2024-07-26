Прокурор Татарстана про неплательщиков налогов: Жду списки этих злодеев

Фото: rais.tatarstan.ru

Предприятия Татарстана добровольно заплатили почти 5 млрд рублей налоговой задолженности после бесед с правоохранителями. Об этом заявил прокурор РТ Альберт Суяргулов на совещании в Кабмине республики, которое провел Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Прокурор отметил, что была проделана большая работа совместно с налоговой, Следственным комитетом и МВД.

«Мы взыскали по результатам рабочей группы 5 млрд рублей добровольно после наших бесед. Но темпы снижения у нас идут не активно, мы плаваем в одном диапазоне. У нас что получается – мы одних принуждаем к выплате, другие появляются? Или те же повторно не платят?», – задался вопросом Суяргулов.

По его словам, нужно разобраться, есть ли системные неплательщики, «которые постоянно требуют нашего контроля».

Суяргулов заметил – работы проделано много, а результаты нельзя назвать хорошими. «На плаву просто держимся, а хотелось бы кратно начать снижать задолженность. Жду от вас списки вот этих злодеев, которые систематически у нас не платят. Нужно понять – мы их заставляем, а они потом опять не платят или это новые появляются. Если новые появляются, то нужно понимать почему», — сказал Суяргулов, обращаясь к руководителю УФНС по Татарстану Марату Сафиуллину и руководству республики.

Рустам Минниханов сообщил, что в целом налоговая задолженность перед бюджетом Татарстана составляет 11,2 млрд рублей, в том числе 3 млрд — по НДФЛ. Он заметил, что работа по ее ликвидации нужна серьезная и проблему «наскоком не решить». Есть безвозвратные долги, но основная часть – «живая».

Суяргулов также отметил, что достаточно большая задолженность у предприятий-банкротов.

«Здесь надо разобраться, что с конкурсными управляющими, чем они занимаются, есть ли у них возможности к погашению задолженности, а самое главное понять – есть у нас возможность привлекать к субсидиарной ответственности владельцев этих бизнесов (предприятий – банкротов – прим. Т-и)», — сказал прокурор.

Рустам Минниханов добавил, что полностью согласен в этой части.

«Пока еще ни один арбитражный управляющий ни одно предприятие не оздоровил. Зарплаты они хорошие получают, а проблемы остаются на государстве», — сказал Раис РТ.