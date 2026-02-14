В МЧС напомнили татарстанцам о правилах безопасности в метель, гололед и ледяной дождь

В МЧС напомнили о мерах безопасности во время пришедших в Татарстан метели, гололеда и ледяного дождя.

В ведомстве рекомендуют проявлять бдительность, находясь на улице, а также переходить дороги только по пешеходным переходам. В экстренном случае нужно набрать 112.

Напомним, что 15 февраля, как сообщает УГМС РТ, на территории республики местами ожидаются метель с ухудшением видимости, порывистый ветер 15-17 м/с, гололед и ледяной дождь.