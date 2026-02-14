news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 14 февраля 2026 13:12

В МЧС напомнили татарстанцам о правилах безопасности в метель, гололед и ледяной дождь

Читайте нас в
Телеграм

В МЧС напомнили о мерах безопасности во время пришедших в Татарстан метели, гололеда и ледяного дождя.

В ведомстве рекомендуют проявлять бдительность, находясь на улице, а также переходить дороги только по пешеходным переходам. В экстренном случае нужно набрать 112.

Напомним, что 15 февраля, как сообщает УГМС РТ, на территории республики местами ожидаются метель с ухудшением видимости, порывистый ветер 15-17 м/с, гололед и ледяной дождь.

#мчс напоминает #непогода в татарстане #гололедица на дорогах
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с первым заместителем председателя правления Сбербанка

Рустам Минниханов встретился с первым заместителем председателя правления Сбербанка

13 февраля 2026
В Москве у памятника Мусе Джалилю прошла акция к 120-летию со дня рождения поэта

В Москве у памятника Мусе Джалилю прошла акция к 120-летию со дня рождения поэта

13 февраля 2026