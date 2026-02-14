С начала февраля в Казани выпал 121% от месячной нормы осадков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана с начала февраля выпал 121% от месячной нормы осадков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на данные Комитета внешнего благоустройства.

Накануне в уборке улично-дорожной сети города были задействованы 1229 машин и 634 дорожных рабочих. С улиц столицы РТ вывезли 31,4 тыс. тонн снега, а на обработку дорог и тротуаров израсходовали 1061 тонну противогололедных материалов (366 тонн реагента и 695 тонн песко-соляной смеси).

Сегодня днем в очистке улиц Казани от снега принимают участие 614 единиц техники, включая 69 комбинированных дорожных машин и 88 тракторных щеток, и 574 дорожных рабочих.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В общей сложности с начала зимнего сезона из столицы республики вывезли 967,8 тыс. тонн снега. Израсходовано 52,2 тыс. тонн противогололедных материалов.

Замечания относительно уборки дорог и тротуаров жители Казани могут направить в Telegram-бот @kznhelpbot или по телефонам: 8 (843) 222-72-22 – общегородские территории и 8 (843) 236-4-123 – дворы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что смещающийся с запада теплый атмосферный фронт принесет в Татарстан снежную и пасмурную неустойчивую погоду вместе с повышением температурного фона. Сегодня в регионе ожидаются мокрый снег, метели и гололед.