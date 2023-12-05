Минниханов: В РТ делается всё, чтобы культурная жизнь районов не отличалась от городской

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал в своем Telegram-канале открытие нового здания Буинского драматического театра.

По оценке Раиса РТ, в новом здании созданы все условия для творческих коллективов. В частности, зал вмещает почти 400 зрителей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В республике делается всё, чтобы у жителей небольших районов были такие же условия, как и в больших городах. Тем более что театр выполняет важную миссию — популяризирует культуру», — подчеркнул Рустам Минниханов.

«Милли мирасыбызны танытуда, туган телне саклау һәм үстерүдә, киләчәк буыннарны дөрес тәрбияләүдә без сезгә зур өметләр баглыйбыз! (в переводе с татарского — „Мы возлагаем на вас большие надежды в [деле] продвижения нашего национального наследия, сохранения и развития родного языка, правильного воспитания будущих поколений!“)» — заключил руководитель республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Буинске торжественно открыли новое здание театра. Преобразить Дом культуры в театр удалось за 405 млн рублей в рамках национального проекта «Культура».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что большое количество общедоступных театров и театральных школ в России является преимуществом и заслугой государства. «У нас самое большое количество государственных театров по сравнению с любой другой страной мира. И это, конечно, наше огромное преимущество», — заявлял он на церемонии открытия Года театра.