Урожай зерна в Татарстане достиг 4 млн тонн в текущем году

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Несмотря на текущие непростые условия, агропромышленный комплекс республики показывает устойчивую работу. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Церемония прошла на площадке «Казань Экспо». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов поздравил работников и ветеранов агропромышленного комплекса с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что благодаря трудолюбию сельчан Татарстан прочно удерживает позиции одного из ведущих производителей аграрной продукции в стране. В текущем году выращен достойный урожай – 4 млн тонн зерна. Планируется валовой сбор 2,5 млн тонн сахарной свеклы, 1,2 млн тонн картофеля и овощей, более 1 млн тонн маслосемян. Заготовлено достаточное количество кормов для продуктивной зимовки скота.

Наибольший намолот зерновых традиционно обеспечили Тетюшский, Арский и Буинский районы, а также ведущие агрохолдинги «Август-Агро», «Агросила», «Ак Барс Холдинг» и «Чистополье». Достойные результаты показали сельхозпредприятия «АгроАктив», «Цильна» и «Калмурзино». В число комбайнеров-лидеров вошли Виктор Кучеров из Дрожжановского, Джаудат Сафиуллин из Аксубаевского, Марат Абдуллин из Арского, Александр Страхов из Мамадышского районов.

Отдельно Рустам Минниханов поблагодарил нефтяные компании за льготное дизельное топливо для сельчан. Он заметил, что благодаря этому удалось избежать резких скачков цен и своевременно обеспечить аграриев топливом для успешного проведения сезонных полевых работ.

Раис республики отметил успешную работу животноводческого сектора. В текущем году Татарстан планирует выйти на рубеж 2,5 млн тонн молока, произвести более 500 тыс. тонн мяса и порядка 2 млрд яиц. Основной вклад в результаты отрасли вносят традиционные лидеры: Кукморский район (свыше 550 тонн суточного надоя молока), Атнинский и Балтасинский районы (более 400 тонн), Сабинский, Мамадышский и Мензелинский районы (свыше 300 тонн).

Отдельно Рустам Минниханов отметил Кайбицкий район с наибольшим в текущем году приростом поголовья коров и производства молока, Лаишевский район, где производится 70% яиц в республике, и Тукаевский район, который производит 40% татарстанского мяса.

Раис Татарстана поблагодарил передовиков — профессионалов своего дела. Среди доярок лучшими стали Эльмера Мухаметзянова из Балтасинского и Фагиля Галимова из Кукморского районов. Ведущими работниками мясного скотоводства стали Фаниль Мавлиев из Актанышского, Зиба Мамедгасанова из Азнакаевского, Эльвира Михайлова из Буинского и Гулуса Ашрапова из Тукаевского районов. В птицеводстве лучшие – Зальфиря Галлямова из Лаишевского и Зулфия Магалимова из Лениногорского районов. Также Рустам Минниханов отметил победителя Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации ветеринарный фельдшер – Татьяну Спирину.

«Первого августа этого года мы запустили Электронную доску почета Татарстана. Отрадно, что в нее занесены уже 529 специалистов АПК республики. Сегодня невозможно перечислить имена всех наших передовиков. Мы говорим всем вам огромное спасибо за ваш труд!», – сказал Раис республики.

Он подчеркнул, что аграрии Татарстана не только вносят значительный вклад в продовольственную безопасность страны, но и сражаются на поле боя, приближая Победу. «Ветераны СВО, вернувшись в родные края, продолжают усердно трудиться на благо нашей страны и республики. Сегодня наши герои присутствуют в этом зале. Мы гордимся вами! С этого года в Татарстане реализуется новая мера поддержки участников специальной военной операции – грант на открытие сельского бизнеса "Агромотиватор". Его уже получили 9 новых фермеров. Желаем успехов в ваших начинаниях», – обратился Рустам Минниханов к гостям мероприятия.

Раис республики отметил, что для стимулирования развития фермерства в Татарстане предусмотрен значительный объем мер государственной поддержки: «Мы продолжим поддерживать личные подсобные хозяйства. С 2027 года будет увеличена поддержка ЛПХ из татарстанского бюджета до 950 млн рублей. Субсидия на содержание коров вырастет до 10 тыс. рублей за голову. Также будет введена система субсидирования затрат на приобретение и содержание лошадей. Подобные меры поддержки не имеют аналогов в других регионах нашей страны».

Рустам Минниханов обозначил амбициозную цель для республики – стать центром компетенций передовых технологий. Для этого завершается создание первого в России центра генетики племенного животноводства — агробиотехнопарка «Генбиотех». Также формируется биотехнологический кластер на базе ОЭЗ «Зеленая долина».

«Особое внимание важно уделять талантливым молодым людям, которые видят в отрасли возможности для самореализации. Здесь отмечу ребят из команды Татарстана, которые стали победителями первого Всероссийского конкурса "Я в Агро". Их проекты по благоустройству сельских территорий получили не только высокую оценку на федеральном уровне, но и необходимую поддержку для реализации. Каждый из шести проектов получил по 5 млн рублей. Это пример любви к своей малой родине и достойно уважения», – подчеркнул Раис Татарстана.

Он обратил внимание, что огромный вклад в повышение качества жизни на селе внес первый Президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев. «Мы успешно продолжаем эту работу. Модернизируется первичная медико-санитарная помощь. Строятся культурные центры и спортивные площадки. Улучшается водоснабжение, освещение и многое другое. Мы признательны за поддержку в этих вопросах Президенту России, Правительству страны и Министерству сельского хозяйства РФ», – сказал Рустам Минниханов.

Особую признательность Раис республики выразил ветеранам отрасли. Он сообщил, что сегодня в Казани состоялось открытие мемориальной доски Усману Зиганшину, который возглавлял Министерство сельского хозяйства ТАССР в 1971–1983 гг. «Важно на постоянной основе беречь память о тех, кто создавал славу татарстанского агропрома, окружать вниманием и заботой наших дорогих ветеранов, достойно продолжать начатое ими дело», – заметил Рустам Минниханов.

Также Раис Татарстана поблагодарил сельчан за проведение еженедельных сельскохозяйственных ярмарок. Он подчеркнул, что это дает горожанам возможность купить качественную и натуральную продукцию по приемлемым ценам.

Затем Рустам Минниханов вручил ряд государственных наград за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Татарстана.

Также в ходе мероприятия зачитали поздравление министра сельского хозяйства России Оксаны Лут. «Уважаемые коллеги, выражаю вам искреннюю признательность за профессионализм, ответственность и верность избранному делу. Агропромышленный комплекс Татарстана вносит значимый вклад в развитие экономики России. Республика является признанным лидером нашей страны в молочном животноводстве, занимает ведущие позиции по поголовью крупного рогатого скота. Сегодня в регионе строятся и модернизируются животноводческие комплексы, ведется большая работа по улучшению генетического потенциала животных. Активно развивается в республике и растениеводство», – отметила глава Минсельхоза РФ.

Вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров поблагодарил Раиса Татарстана и руководство страны за большое внимание и поддержку агропромышленного комплекса. «Благодаря государственной поддержке мы реализуем масштабные проекты, модернизируем производство и создаем комфортные условия для жизни на селе», – добавил он.