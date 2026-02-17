Минниханов в Нижнекамске открыл новый завод по выпуску холодильного оборудования

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Нижнекамск принял участие в открытии нового завода «Совитал» по выпуску холодильного оборудования для ритейла и общепита. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В церемонии открытия также участвовали заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин и заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, уточнили в пресс-службе.

Рустам Минниханов заметил, что реализация проекта нацелена на обеспечение российского рынка холодильным оборудованием и снижение зависимости от иностранных поставщиков.

«Завод построен в сжатые сроки и стал значительным вкладом в технологическое лидерство и промышленную устойчивость нашей страны. Инвестиции составили около 1 млрд рублей. Мощность завода – 50 тыс. изделий в год, планируется довести до 100 тыс. Создано 119 рабочих мест – в планах довести до 200», – оценил Раис РТ потенциал предприятия.

В своей речи он также упомянул, что инициативу удалось воплотить в жизнь при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП). Помощь со стороны фонда (295 млн рублей в виде льготного займа по флагманской программе) позволила приобрести современное технологичное оборудование и оперативно запустить производство.

Завод стал очередным, 16-м резидентом промышленного парка «Нижнекамск». «Сегодня на площадке работают уже 16 компаний, создано 425 рабочих мест. Есть хороший потенциал для дальнейшего развития», – выразил уверенность Рустам Минниханов.

На заводе осуществляется серийное производство полного цикла – от раскроя металла до выпуска готовой продукции. Здесь установлены (с помощью средств ФРП) автоматизированные линии по раскрою рулонной стали, высокопроизводительный комплекс по заполнению корпусов пенополиуретаном, автоматизированный конвейер сборки холодильных шкафов и другое оборудование. Уровень локализации производства превышает 65%.

В рамках посещения промпарка «Нижнекамск» Раис РТ также побывал на заводе «Бикотекс», где организован полный цикл по производству микрофибры. Рустам Минниханов ознакомился с производственным процессом и оценил образцы выпускаемой продукции.