Минниханов осмотрел выставку промышленности Татарстана в Нижнекамске

Выставку продукции промышленных предприятий Татарстана, развернувшуюся в рамках коллегии Минпромторга РТ в Нижнекамске, осмотрел сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Сама экспозиция разделилась на две части: машиностроительная часть расположилась на парковке Дома народного творчества, а внутри здания свою продукцию и технологии представляли другие промышленные предприятия республики.

Выставка на улице порадовала участников коллегии линейкой грузовиков КАМАЗ, сельскохозяйственной техникой, автобусами Лотос, вертолетом Ансат, а также новыми фургонами компании Sollers.

Одним из самых ярких экспонатов стал отечественный электромобиль «Атом», старт продаж которого запланирован на апрель этого года. Отметим, что накануне глава Нижнекамска Радмир Беляев подписал соглашение с директором АО «Кама» Игорем Поваразднюком о приобретении этих электромобилей. Представитель компании рассказал «Татар-информу», что «Кама» заинтересована в аналогичных соглашениях и с другими городами.

Помимо промышленного кластера, на парковке расположилась тувинская юрта, в которой представители национальной культурной автономии тувинцев Казани знакомили гостей с культурой, обычаями и кухней народа.

Во второй части выставки гости могли ознакомиться с производством компонентов для крупного машиностроения, новыми разработками и технологиями на базе искусственного интеллекта, а также новыми сервисами для более эффективной работы предприятий Татарстана.