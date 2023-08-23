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Экономика 23 августа 2023 13:39

Минниханов проверил готовность производства очищающих реагентов на заводе «Аммоний»

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Минниханов проверил готовность производства очищающих реагентов на заводе «Аммоний»
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Менделеевск посетил завод «Аммоний», где оценил работы по запуску будущего производства реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Руководство предприятия заверило татарстанского лидера, что данное производство будет запущено в октябре 2023 года. Его мощность составит 32 тысячи тонн в год.

Кроме того, Минниханов ознакомился с другими проектами завода, а также пообщался с коллективом предприятия. Напомним, что сейчас на производстве работают 1390 человек, завод выпускает аммиак (717,5 тысячи тонн в год) и карбамид (752,5 тысячи тонн в год).

#Рустам Минниханов #АО Аммоний #менделеевск
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