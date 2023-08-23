Минниханов оценил капремонт военкомата в Менделеевском районе

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел военный комиссариат Менделеевского района, в котором недавно завершился капитальный ремонт. Он отметил высокое качество проведенных работ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В обновленном здании организовано рабочее место для представителей пункта отбора граждан на военную службу по контракту. Также в военкомате работают отделы социальной защиты, медицинского персонала, юриста, нотариуса для решения социальных и юридических вопросов граждан, желающих заключить контракт о прохождении военной службы.

Минниханов осмотрел здание и поблагодарил подрядчиков за работу. Пояснения в ходе осмотра здания давал военный комиссар Менделеевского района Сергей Залуженко.

Напомним, «Татар-информ» сообщал, что всего в этом году по поручению Раиса РТ в программу капитального ремонта вошли 13 зданий военных комиссариатов Татарстана. На их реновацию направят примерно 500 млн рублей.

Также Минниханов в ходе поездки в Менделеевск побывал на заводе «Аммоний», где оценил работы по запуску будущего производства реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей.