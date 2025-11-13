Минуллина в Шэньчжэне: Роботизация позволит Татарстану решить проблему нехватки кадров

Талия Минуллина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Роботизация позволит Татарстану решить проблему нехватки кадров. Об этом заявила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, которая сегодня приняла участие в работе круглого стола «Татарстан – Шэньчжэнь», сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня утром Талия Минуллина выступила в качестве модератора на круглом столе «Татарстан – Шэньчжэнь». Она также представила доклад «Межрегиональное сотрудничество России и Китая на примере Республики Татарстан». Круглый стол прошел на площадке Китайско-Евразийского делового совета, который является международным партнером форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

Участники дискуссии, среди которых были представители девяти китайских компаний и ОЭЗ «Иннополис», обсудили совместную работу Китая и Татарстана, перспективы и вызовы сотрудничества. Они также поделились опытом организаций, которые представляют, и определили ключевые направления совместной деятельности.

В ходе дискуссии был презентован инвестиционный и торгово-экономический потенциал Татарстана.

Затем татарстанская делегация посетила некоторые предприятия, представители которых приняли участие в утреннем круглом столе: PuduTech, PaXini Robotics и Ubtech. Все они занимаются робототехникой, разработкой сенсоров для бытовых и промышленных нужд.

«За роботизацией производств стоит будущее в связи с рекордно низким уровнем безработицы в Республике Татарстан. Важно перенять опыт коллег и посмотреть, что мы можем взять в работу уже сегодня, к чему стоит стремиться, а что противоречит нашим взглядам и принципам», – заметила Талия Минуллина.

Делегация Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан во главе с руководителем ведомства Талией Минуллиной работает в китайском городе Шэньчжэне в рамках визита делегации Татарстана во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым для участия в Китайской выставке высоких технологий-2025, которая пройдет с 14 по 16 ноября.

PuduTech занимается исследованиями, разработкой, проектированием, производством и продажей, стремясь создавать комплексные решения в области коммерческих сервисных роботов для клиентов по всему миру. В компании насчитывается более 2 тыс. сотрудников. Помимо головного офиса в Шэньчжэне, у фирмы имеется свыше 12 дочерних компаний в Пекине и Чэнду.

Основная продукция предприятия – роботы для доставки еды, роботы для распределения, дезинфекционные роботы, роботы-хостес и роботы для доставки в зданиях. Они широко используются в ресторанах, больницах, школах, офисных зданиях, государственных учреждениях, интернет-кафе, KTV, аэропортах и станциях метро в Китае и других странах. Она продается более чем в 600 городах 60 государств.

PaXini Robotics специализируется на исследованиях и разработке многомерных тактильных технологий и гуманоидных роботов. Основные направления ее деятельности – интеллектуальные сенсорные устройства, гуманоидные роботы и решения для автоматизации, применяемые в основном в интеллектуальном производстве, здравоохранении и промышленности.

Ubtech – это глобальное высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на исследованиях и разработках в области искусственного интеллекта и гуманоидных роботов. Компания владеет более чем 2450 патентами на роботов и средства искусственного интеллекта (на июнь 2024 года).

Китайско-Евразийский деловой совет (CEBC) – это некоммерческая организация, которая выступает в роли стратегического партнера для бизнеса, стремящегося укрепить экономические связи между Китаем и странами Евразийского региона. CEBC работает в 15 странах: России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Азербайджане, Грузии, Сербии, Венгрии, Армении, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катаре.