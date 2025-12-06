Минниханов в Катаре, вопрос Путину на «Прямую линию» и собачья «тревога»: акценты недели

Нападение собак на 9-летнюю девочку остается в повестке Татарстана, Рустам Минниханов в Дохе встретился с эмиром Катара, а Россия ждет «Прямую линию» Владимира Путина. Эти темы в видеоподкасте «Акценты недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов.





Зеленодольский городской суд избрал меру пресечения руководителю приюта «Кот и пес» и его помощнику

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Как сделать кошмар в Васильево последним

Зеленодольский городской суд избрал меру пресечения руководителю приюта «Кот и пес» и его помощнику. Следователи считают, что их действия (или бездействие) привели к нападению собак на ребенка в поселке Васильево.

Всю неделю в Татарстане не утихает эхо страшной трагедии в Васильево, где свора бродячих животных растерзала 9-летнюю девочку. Всю неделю правоохранители разбираются, кто в этом виноват и как не допустить повторения подобных ЧП. Еще в прошлую субботу очень жестко на эту тему высказался Раис РТ Рустам Минниханов.

Участники видеоподкаста «Акценты» обсудили, что важнее – гуманность по отношению к животным или здоровье и безопасность детей.

Рустам Минниханов побывал с рабочим визитом в Дохе Фото: t.me/rustamminnikhanov

Татарстан и Катар: роль Минниханова в дипломатическом процессе

Рустам Минниханов побывал с рабочим визитом в Дохе. В столице Катара он встретился с эмиром этой страны Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

«По итогам прошлого года товарооборот Татарстана с государствами, входящими в ОИС, вырос на 38% и составил порядка 8 миллиардов долларов», – сообщил лидер Татарстана в своем канале в мессенджере MAX.

Доха регулярно направляет представительные делегации на ежегодный KazanForum. Команда из Катара по личному приглашению Минниханова участвовала в масштабных соревнованиях «Игры будущего», прошедших в Казани в 2024 году.

Как развиваются российско-катарские отношения, почему Доха обладает таким большим влиянием на Ближнем Востоке и что все это значит для нашей страны и Татарстана, разбирались участники программы.

Традиционная «Прямая линия» с Президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря в Москве Фото: kremlin.ru

«Прямая линия» Путина: какой вопрос готовят в Казани

Традиционная «Прямая линия» с Президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря в Москве. Напомним, что в предыдущие два года журналисту «Татар-информа» удавалось задать вопросы российскому лидеру.

В декабре 2023 года наш корреспондент спросил его о причинах выбора Казани в качестве площадки для проведения саммита стран БРИКС. А через год задал вопрос о роли Татарстана в организации саммита и возможности создания штаб-квартиры БРИКС в Казани.

Участники видеоподкаста озвучили вопросы, которые они задали бы Президенту России в декабре 2025 года.