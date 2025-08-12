Минниханов в Камском Устье и Тетюшах: экокурорт «Дингез», коневодство и уборка урожая

От живописных берегов Камского Устья до хлебных полей Тетюшского района – сегодня рабочая поездка Рустама Минниханова объединила темы развития туризма и аграрного сектора. Раис РТ осмотрел первый в республике экокурорт «Дингез – море Татарстана», проверил ход уборочной кампании и встретился с аграриями и жителями районов.





Фото: rais.tatarstan.ru

«Дингез – море Татарстана» – первый экокурорт республики

В первую очередь Раису республики Рустаму Минниханову презентовали туристические проекты в Камско-Устьинском районе.

«Район очень выгодно расположен для туристической составляющей. Надо это развивать, чтобы от дикого туризма переходить к развитию цивилизованных туристических маршрутов», – подчеркнул руководитель республики.

Одним из ключевых объектов стал визит-центр «Юрьевская пещера» – главная точка туристско-рекреационного кластера «Дингез – море Татарстана». Этот первый экокурорт республики охватывает более 5,8 тыс. гектаров. Его цель – сохранить экосистему и привлекать туристический поток без ущерба для природы.

Одним из ключевых объектов стал визит-центр «Юрьевская пещера» Фото: rais.tatarstan.ru

За четыре года – с 2021-го по 2024 й – в рамках программы развития общественных пространств в кластер вложено 107 млн рублей. Сегодня здесь есть комфортный лестничный спуск к пещерам и штольням, визит-центр со всеми необходимыми сервисами, благоустроенные зоны отдыха.

В визит-центре можно заказать экскурсию по пещерам и штольням с гидом-проводником, есть кафе, прокат туристического оборудования, предусмотрены познавательные лекции для туристов.

Проект принадлежит бренду «Места Татарстана», который также развивает ряд других популярных локаций: пляж «Камское море» с фуд-кортом, туристический комплекс «Белые горы» (кинопоселок «Семрук»), лодочную станцию «СапКаяк» на «Голубых озерах», а также «Волжскую тропу» – пешеходный маршрут протяженностью 350 км, включающий 26 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и более 100 объектов показа.

К 2025 году в Камском Устье сформирован полноценный многодневный турпродукт Фото: rais.tatarstan.ru

«Район очень выгодно расположен для туристической составляющей»

К 2025 году в Камском Устье сформирован полноценный многодневный турпродукт. Наряду с государственными инвестициями в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и программы развития общественных пространств привлекаются и частные средства.

В результате здесь появились новые глэмпинги и туристические объекты, куда приезжают, чтобы увидеть гору Лобач, пещеры, штольни и слияние Волги и Камы. Здесь проходит и «Волжская тропа» со специальным прогулочным маршрутом по территории района.

Проект «Волжская тропа» направлен на сохранение экосистемы и создание комфортных условий для туризма, с акцентом на развитие некапитальной базовой инфраструктуры и экологическое просвещение посетителей. Работу курирует Дирекция по природным территориям Института развития городов Татарстана.

«У Татарстана огромный потенциал для развития внутреннего туризма. С 2020 года мы системно создаем условия для его роста. Камское Устье – яркий пример природного многообразия региона. Здесь открывается вид на слияние Камы и Волги шириной 42 километра – одна из самых впечатляющих панорам в республике. В этой местности можно увидеть горы, пещеры и живописные ландшафты. Туристы получают качественный сервис и возможность глубже понять место, предприниматели – новые локации с инфраструктурой, а жители – рабочие места и повышение качества жизни», – прокомментировала «Татар-информу» директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.

После осмотра туристических объектов состоялась встреча с активом района и сельхозпроизводителями Фото: rais.tatarstan.ru

«Наша опора – это руководители поселений»

После осмотра туристических объектов состоялась встреча с активом района и сельхозпроизводителями. Глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов сообщил, что уборочная кампания идет хорошими темпами, предстоит убрать и масличные культуры, а завершить работы планируется к 25 августа.

Заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров добавил, что в республике уже намолочено 2,2 млн тонн зерна, убрано порядка 42% площадей зерновых при средней урожайности 42,5 ц/га.

Глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов сообщил, что уборочная кампания идет хорошими темпами Фото: rais.tatarstan.ru

Общаясь с активом района, Рустам Минниханов напомнил о важности поддержки участников СВО и их семей, поблагодарил всех, кто оказывает помощь бойцам. Он особо отметил: несмотря на непростую экономическую ситуацию, в республике будут продолжены все программы, связанные с развитием инфраструктуры, в том числе это касается дорожной сети, обеспечения качественной водой, и другие.

Он также подчеркнул, что сегодня опора власти – это руководители муниципальных образований, кто работает непосредственно с людьми. «Наша опора – это руководители поселений», – подчеркнул Раис Татарстана.

В завершение визита в Камско-Устьинский район Рустам Минниханов побывал на коневодческой ферме крестьянско-фермерского хозяйства под руководством Руслана Нуриева Фото: rais.tatarstan.ru

Коневодство – одно из приоритетных направлений

Также в Камском Устьев прошла выставка продукции местных сельхозпроизводителей. Здесь были представлены саженцы декоративных растений «Императорского питомника», продукция агрофирмы «Август», мед от местных пчеловодов, а также товары агрохолдинга «Красный Восток» и других хозяйств.

В завершение визита в Камско-Устьинский район Рустам Минниханов побывал на коневодческой ферме крестьянско-фермерского хозяйства под руководством Руслана Нуриева.

В селе Уразлино крестьянско-фермерское хозяйство развивает проект по разведению лошадей. Хозяйство занимает площадь 167 гектаров, а на строительство и обустройство конефермы уже направлено около 108 млн рублей собственных средств.

С 2024 года ферма специализируется на разведении как редких зарубежных пород: першерон, брабансон, шайр, так и отечественных, таких как «Владимирский тяжеловоз», «Литовская тяжелоупряжная», «Советский тяжеловоз».

За год поголовье увеличилось более чем в два раза – с 44 до 91 головы Фото: rais.tatarstan.ru

За год поголовье увеличилось более чем в два раза – с 44 до 91 головы. В 2024 году здесь восстановили здание конюшни, построили просторные левады для выгула и благоустроили внутренние дороги.

Сегодня инфраструктура хозяйства позволяет содержать до 700–900 лошадей. Следующий этап развития – реализация масштабного проекта «Экотуризм». Планируется строительство арендных домов, спа-зоны, ресторана и других объектов. Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 300 млн рублей.

В Татарстане коневодство – одно из приоритетных направлений. На начало года поголовье лошадей во всех категориях хозяйств превысило 30 тыс. голов. Государственная поддержка включает субсидии на приобретение племенных животных, семени жеребцов-производителей и содержание лошадей татарской породы.

Далее Рустам Минниханов отправился в Тетюшский район Фото: rais.tatarstan.ru

«Тетюшский район – пример эффективной работы и слаженного труда»

Далее Рустам Минниханов отправился в Тетюшский район.

На поле у села Бакрчи прошла встреча с механизаторами, руководителями хозяйств, инвесторами и главами сельских поселений. Рустам Минниханов пообщался с аграриями и вручил награды передовым комбайнерам, отличившимся в ходе уборочной кампании.

«Тетюшский район – пример эффективной работы и слаженного труда. Хорошие показатели вы демонстрируете как по уборке зерновых, так и по развитию агропромышленного комплекса в целом. Основная задача на сегодня – качественно и оперативно собрать урожай. Параллельно начинается сев озимых. Успехов вам!» – сказал Рустам Минниханов.

ООО «Бакрчи», которое посетил Минниханов, занимается производством растениеводческой и животноводческой продукции, обрабатывает 4 884 га сельхозугодий, из которых 4 564 га – пашня. В животноводстве насчитывается более 1 тыс. голов КРС, включая 400 коров

По словам главы Тетюшского района Рамиса Сафиуллова, в целом к настоящему моменту сельхозпредприятия убрали 18,6 тыс. га зерновых – это 44% от плана. Средняя урожайность составляет 58 центнеров с гектара. В уборке задействовано 120 комбайнов, которые ежедневно намолачивают около 4,5 тыс. тонн зерна. При благоприятной погоде завершить работы планируется к 30 августа.

Параллельно в районе стартовал сев озимых культур. Все хозяйства обеспечены семенами и горюче-смазочными материалами, подготовлено свыше 30 посевных комплексов. В ближайшее время начнется уборка сахарной свеклы – предстоит убрать 8,7 тыс. га и собрать более 500 тыс. тонн корнеплодов.

ООО «Бакрчи», которое посетил Минниханов, занимается производством растениеводческой и животноводческой продукции Фото: rais.tatarstan.ru

Республика занимает первое место в стране по производству молока

Животноводческая отрасль района также демонстрирует стабильные результаты: в хозяйствах содержится 11,4 тыс. голов КРС, из них 3,8 тыс. – дойные коровы. За первое полугодие произведено 13,3 тыс. тонн молока.

Стоит отметить, что за последние шесть лет животноводческая отрасль Татарстана демонстрирует устойчивый рост. Республика занимает лидирующие позиции в стране: первое место по производству молока (6,7% от общероссийского объема), шестое – по выпуску яиц (3,5%) и восьмое – по производству скота и птицы на убой в живом весе (3,0%).

В ближайшее время начнется уборка сахарной свеклы – предстоит убрать 8,7 тыс. га и собрать более 500 тыс. тонн корнеплодов Фото: rais.tatarstan.ru

Рост обеспечен масштабным обновлением производственной базы. За шесть лет введено в эксплуатацию 98 молочных комплексов и ферм общей мощностью 65 тыс. голов. В текущем году заработали еще шесть комплексов на 1 825 голов, а в стадии реализации находятся 23 инвестиционных проекта на 20 тыс. коров, что позволит дополнительно получать около 100 тыс. тонн молока в год.

К 2030 году Татарстан планирует довести производство молока до 2,6 млн тонн (+14% к 2024 г.), скота и птицы на убой – до 553 тыс. тонн (+8,3%), яиц – до 1,86 млрд штук (+15,7%), продолжая модернизацию ферм, строительство новых комплексов и внедрение современных технологий в животноводстве.