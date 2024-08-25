Путешествие по Волжской тропе: пещеры, призрак и фантастический вид на слияние рек

Катание на коньках по воздуху и прогулка по дну океана

Отправной точкой путешествия стали Юрьевские пещеры. Приятно удивила инфраструктура, появившаяся в этом году около этой достопримечательности. Сделали комфортный визит-центр, где можно пообедать, ознакомиться со возможными маршрутами и даже арендовать квадроцикл.

Для того, чтобы попасть в сами пещеры, нужна определенная сноровка и качественная подготовка. А рядом гипсовые штольни, которые доступны абсолютно любому путнику. Здесь в советские времена активно добывали породу, но с постройкой Куйбышевского водохранилища вывозить руду стало невозможно.

Дорога к штольням – это 300 ступенек, ведущие ко входу. После преодоления этого препятствия открывается великолепный вид на слияние Камы и Волги или как его еще называют – «Камское море». Однако следует быть внимательным, так как путь лежит вдоль отвесного обрыва, поэтому следует надевать в путешествие комфортную нескользящую обувь.

Буквально через 30 метров после спуска в штольни путников встречает местный страж Федор, который в нашей группе вызвал даже несколько испуганных вскриков у особо впечатлительных путешественников. Это ростовая кукла в виде человека, которую экскурсоводы каждый день перемещают в разные части штолен.

«Федор – местный хранитель пещер. Он перемещается по штольням. Никто не знает, как это происходит, но мы всегда его находим в разных местах», – шутит экскурсовод Рустем Ахатов.

Одно из главных мест внутри штолен – прозрачное озеро, гладь воды невозможно увидеть, в связи с чем я промочил ботинок, наступив в воду.

«Один раз зимой сюда приехали блогеры, поймали момент, когда озеро только замерзло и начали кататься на коньках. Было ощущение, будто они плывут по воздуху», – рассказал экскурсовод.

Эти штольни – самые большие в Европе, их протяженность более 700 километров. Интересно, что с противоположной стороны от туристического маршрута добыча гипса продолжается, но посторонним туда вход запрещен.

Само место очень древнее. Если присмотреться, то под потолком можно увидеть белую полосу. Это спрессованные ракушки. Таким образом выясняется, что когда-то давно на месте штолен был океан.

Прогулка по холмам, барашки и родник

Казалось, что самая трудная дорога была в штольнях, но затем мы отправились в путь по участку Волжской тропы длиной около пяти километров от Тенишевского взвоза до деревни Яшельча. Не стоит ждать современной туристической инфраструктуры, разве что только навигационные камни. Суть в единении с природой во время ходьбы и созерцании видов Волги.

«У каждого своя цель. Кто-то идет, чтобы восстановить свое психологическое состояние, своеобразный способ релаксации. Кому-то нравится ходить, делать фотографии. К тому же, здесь прекрасные виды на Волгу», – пояснил гид по тропе Дмитрий Моисеев.

С непривычки длинная дистанция далась тяжело. Тропа виляла от холма к холму, пока не привела к деревне Яшельча. Там встретилось небольшое стадо баранов местного пастуха.

В самой деревне мы нашли местный родник, чтобы освежиться. Также здесь можно позвонить по до сих пор работающему таксофону, что вызвало кучу ассоциаций с выходом из матрицы.

Порадовало отношение местных жителей к группе туристов. Из одного дома навстречу вышел мужчина средних лет, который с улыбкой нас поприветствовал и сказал, что очень обрадовался, что их деревня стала частью Волжской тропы.

«Про Волжскую тропу здесь уже знают, все рады, что сюда приходят туристы. Здесь все люди доброжелательные, если нужно приютят и накормят», – улыбнулся проводник.

Где можно отдохнуть в пути

К Волжской тропе уже начинают проявлять интерес частные предприниматели. Так, вблизи маршрута появился глэмпинг «вМесте», где можно арендовать место для палатки, сходить в душ, пожарить мясо и комфортно отдохнуть с дороги. В ближайшем времени начнут работать и домики, которые будут сдаваться посуточно.

«Мы сделали основной упор на сервисную зону, чтобы туристы с палатками могли со всеми удобствами находиться здесь. Если люди долго ходят, то большая проблема постирать вещи, сходить в душ. Все это они могут сделать у нас», – сообщила основательница глэмпинга Ольга Царевская.

По ее словам, создание такого места для отдыха на Волге было мечтой ее семьи, и она даже ушла с основной работы, чтобы развивать проект.

Поразило огромное количество грибов, которые растут в соседней лесопосадке. Также в 100 метрах от места отдыха находится берег Волги, где можно ловить рыбу и купаться.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»