Президент Туркмении наградил Путина медалью в честь 300-летия поэта Фраги

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов вручил российскому лидеру Владимиру Путину медаль в честь 300-летия туркменского поэта и классика Махтумкули Фраги. Как отметил туркменский политик, в РФ широко отмечали эту юбилейную дату, пишет ТАСС.

Также Бердымухамедов поблагодарил Путина за поддержку и содействие в работе. По его словам, награждение Президента РФ данной наградой стало неким символом между двумя дружественными народами и странами.

Напомним, сегодня в Ашхабаде проходит Международный форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития». Данное мероприятие организовано в честь юбилея со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Помимо Путина, участниками форума стали лидеры Армении, Ирана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана, Узбекистана, а также от Турции прибыл председатель парламента.

Махтумкули Фраги - основоположник литературного туркменского языка, родившийся в 1724-м. Его творчество помогло развить роль разговорного языка в поэзии. Произведения поэта передавали устно музыкантами и сказителями, а публиковать их начали только в первой половине XIX века.