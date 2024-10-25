В Индонезии заявили о намерении присоединиться к БРИКС

Индонезия планирует присоединиться к БРИКС. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны по итогам участия главы внешнеполитического ведомства в саммите БРИКС в Казани.

«Министр иностранных дел Сугионо на саммите "БРИКС плюс" выразил намерение Индонезии присоединиться к БРИКС», – приводит сообщение МИД РИА Новости.

Из документа следует, что страна «не выбирает сторону, а укрепляет свои позиции в качестве моста между развитыми и развивающимися странами, приверженная укреплению продовольственной безопасности, энергетической устойчивости и сокращению бедности на Глобальном Юге».

Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем приняли делегации из более чем 30 государств мира.