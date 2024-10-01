Минниханов в День пожилых людей призвал поблагодарить старшее поколение

В Международный день пожилых людей Раис Татарстана Рустам Минниханов в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» призвал жителей республики выразить благодарность представителям старшего поколения.

«1 октября — Международный день пожилых людей. Этот праздник — прекрасный повод сказать теплые слова благодарности нашему старшему поколению», — написал Раис РТ.

«Илебездә өлкән кешеләргә һәрвакыт зур хөрмәт белән карыйлар. Аларның һәрберсе безнең кайгыртуны һәм игътибарны тоярга тиеш (в переводе с татарского — „В нашей стране к пожилым людям всегда относятся с большим уважением. Каждый из них должен чувствовать нашу заботу и внимание“)», — добавил Рустам Минниханов.

Ранее Раис РТ поручил организовать чествование ветеранов в ходе Декады пожилых людей.