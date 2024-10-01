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Песошин представителям старшего поколения: Вы заложили фундамент процветания РТ
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил живущих в республике представителей старшего поколения с Международным днем пожилых людей от имени Правительства РТ и от себя лично, выразив им глубокую признательность.
«Это один из самых сердечных и по-настоящему добрых праздников. Он дает нам возможность еще раз выразить уважение, почтение и благодарность каждому ветерану», — заметил глава Кабмина РТ.
«Вы заложили фундамент для процветания нашей республики, позволяющий в условиях современных вызовов и кризисных проявлений сохранить стабильную ситуацию в экономике, обеспечивая все обещанные социальные гарантии. Ваш значительный вклад в развитие всех сфер политической и деловой жизни Татарстана сделал республику одним из наиболее динамично развивающихся и прогрессивных субъектов Российской Федерации», — подчеркнул Песошин.
«Невзирая на возраст, многие из вас не оставили созидательную и трудовую деятельность и продолжают участвовать в общественно-политической жизни, вносить вклад в воспитание молодежи. Воля, энергия, активная гражданская позиция и человечность, свойственные вам, являются положительными примерами для грядущих поколений», — добавил Премьер.
«От всей души желаю вам счастья, благополучия, крепкого здоровья, долголетия и неугасающего интереса к жизни! Пусть у вас будет как можно больше светлых и радостных дней!» — заключил Алексей Песошин.
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