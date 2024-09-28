Раис РТ поручил организовать чествование ветеранов в ходе Декады пожилых людей

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании поручил в рамках Декады пожилых людей, которая будет проходить с 1 по 10 октября, организовать чествование ветеранов на предприятиях и в организациях. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

По словам руководителя республики, особое внимание должно быть уделено родителям участников специальной военной операции и родителям погибших бойцов.

«В настоящее время каждый четвертый житель республики — представитель старшего возраста. На территории республики проживают 233 долгожителя — им более 100 лет. Мы должны заботиться о старшем поколении. День пожилых людей (отмечается 1 октября — прим. Т-и) — дополнительный повод поздравить их, выразить свою признательность, проявить внимание и уважение к ветеранам, которые долгие годы трудились на благо нашей страны, многие и сегодня занимают активную жизненную позицию», — подчеркнул Минниханов.

Кроме того, Раис Татарстана напомнил, что уже второй год в стране 30 сентября отмечается День воссоединения новых регионов с Россией. В связи с этим он сказал, что министерствам и ведомствам, главам муниципальных образований следует обеспечить проведение тематических мероприятий, посвященных этой памятной дате.

Будет продолжена работа по оказанию гуманитарной помощи подшефным республике городам — Лисичанск и Рубежное, заверил Рустам Минниханов.

Помимо этого, Раис РТ поздравил с Днем машиностроителя, который будут отмечать 29 сентября, всех работников отрасли и особенно ветеранов, поблагодарив их за достойные результаты.

«Эта отрасль представлена в республике разными направлениями — производство легковых, грузовых авто, спецтехника, авиа- и судостроение, другие предприятия, и, несмотря на санкционное давление, благодаря командной работе и поддержке руководства страны в машиностроении внедряются новые разработки, осваивается высокотехнологичная продукция, в целом решаются поставленные задачи», — заметил он.

«Лучших представителей отрасли мы будет чествовать на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня машиностроителя», — добавил Рустам Минниханов, отметив, что по традиции подобные мероприятия проходят в Набережных Челнах.

Новые территории России — это Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, которые были присоединены к РФ после плебисцитов осенью 2022 года. Эти регионы не полностью контролируются российскими войсками.