Минниханов в Балтасях поздравил с новосельем жильцов соципотечного дома

Сегодня в райцентре Балтаси состоялось торжественное заселение 12-квартирного дома №2А на улице Каенлык. Он был возведен за счет инвестиций Госжилфонда при Раисе РТ в рамках республиканской программы социальной ипотеки. В мероприятии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Глава Балтасинского района РТ Рамиль Нутфуллин поблагодарил руководство региона за поддержку процесса улучшения жилищных условий граждан.

«По программе Госжилфонда мы активно работаем. Многоквартирные дома у нас востребованы. Есть планы по строительству еще нескольких таких домов в следующем году», – анонсировал руководитель муниципалитета.

Рустам Минниханов поздравил новоселов с радостным событием. Затем он зашел в гости к многодетной семье Ахметзяновых, которая получила квартиру в новом доме. У Рината и Натальи шестеро детей. Самый младший, Денис, посещает детский сад.

В трехэтажной одноподъездной новостройке будут жить многодетные семьи, дети-сироты и участники программы «Арендное жилье». Все квартиры сданы в чистовой отделке. Они оборудованы двухконтурными котлами отопления, сантехникой, газовыми плитами, газоанализаторами, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии.

Инвестиционный план Госжилфонда на текущий год предполагает строительство в Татарстане 35 домов на 3274 квартиры общей площадью 161,7 тыс. кв. метров. На сегодняшний день он выполнен на 93%.

Республиканская программа социальной ипотеки стартовала в 2005 году и позволяет выполнить одну из главных задач национального проекта «Инфраструктура для жизни» – повышение обеспеченности жильем граждан. Профильной комиссией по этому нацпроекту в Государственном совете РФ руководит Раис РТ.