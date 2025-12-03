Минниханов в Балтасинском районе осмотрел новый ледовый дворец

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Балтасинский район республики побывал в новом ледовом дворце «Балтач Арена», находящемся в селе Карелино. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Спорткомплекс начали возводить в феврале этого года. В здании площадью 3,4 тыс. кв. метров имеется крытый каток с искусственным льдом размером 56 на 26 метров. Для посетителей предназначены раздевалки, душевые кабины, пункт проката коньков и медицинский кабинет. Нормативная пропускная способность катка – 80 человек за смену.

Рустам Минниханов заявил, что в республике ведется большая работа по строительству и реконструкции объектов спортивной инфраструктуры. По его словам, особое внимание уделяется созданию крытых ледовых дворцов в сельских районах.

«Здесь созданы все условия для занятий хоккеем, фигурным катанием, а также для массового катания людей. Поздравляю вас с этим знаковым событием», – сказал Раис РТ жителям района.

В Балтасинском районе хоккеем занимаются более 500 человек, из них 116 детей – в спортивной школе. На территории муниципалитета насчитывается 24 хоккейные коробки. Теперь появилась и крытая арена.

«Открытие этого объекта – очень большое и долгожданное событие для жителей Балтасинского района. Наша мечта сбылась. Уверен, ледовая арена будет способствовать развитию хоккея и популяризации спорта в целом», – заметил руководитель муниципалитета Рамиль Нутфуллин.

После этого на новой ледовой площадке стартовал турнир по хоккею среди юношей 2012-2013 годов рождения в честь Года защитника Отечества.

Всего в Татарстане сегодня работает 54 ледовых дворца спорта. В ближайшие пять лет планируется построить еще 12 крытых арен, обеспечив ими все районы республики.