В Татарстане выполнено 97% годового плана по вводу жилья

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане с начала года введено 3 млн 156 тыс. кв. м жилья – 97% от годового плана. Такие данные озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на республиканском совещании в Доме Правительства, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. Участие также приняли Премьер-министр РТ Алексей Песошин и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

По информации Минстроя, в коммерческом секторе сданы 89 многоквартирных домов общей площадью 707 тыс. кв. м, что составляет 42% от установленных показателей. Программа социальной ипотеки выполнена на 93%: завершено строительство 20 из 35 домов площадью более 150 тыс. кв. м.

Наиболее существенный вклад традиционно приходится на индивидуальное жилищное строительство – в республике сдано 17 024 дома общей площадью свыше 2 млн 298 тыс. кв. м.

Министр также сообщил о реализации программ обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Из 450 помещений для детей-сирот уже законтрактованы 443, оставшиеся 7 планируется закрыть до 8 декабря. Из 69 молодых семей субсидии использовали 67, еще две находятся в поиске подходящих объектов. Из 27 многодетных семей сертификаты реализовали 26.

В целях развития ИЖС продолжается республиканская программа обустройства земельных участков для многодетных семей. В работе остается последний объект в Тукаевском районе, его готовность – 92%.

Отдельно Марат Айзатуллин доложил о ходе строительства социально-культурных объектов. Из 14 программ, запланированных на текущий год, завершены 9. В стадии реализации остаются 5 – они включают строительство образовательных, медицинских, спортивных, культурных учреждений, молодежных центров, а также детских оздоровительных лагерей.

Из 13 объектов образования 8 – школы. Работы продолжаются на трех переходящих стройках в Агрызе, Буинске и Мензелинске (готовность 22%, 42% и 46%). В сфере дошкольного образования строятся два детских сада в Пестречинском и Зеленодольском районах, степень выполнения – 44% и 53%. Один объект в Казани уже завершен.

В здравоохранении из 53 объектов в работе осталось одно учреждение – амбулатория в пгт. Богатые Сабы, готовность 74%.

По линии Министерства по делам молодежи завершить предстоит один молодежный центр в Арском районе (76% готовности) и один детский лагерь в Лаишевском районе (50%).

В сфере спорта продолжается строительство центра развития футбола с готовностью 53%. В сфере культуры реализуются четыре объекта по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», два из которых переходящие на 2026 год – в Агрызе и Буинске (готовность 41% и 50%).