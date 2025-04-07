Минниханов: В 2024 году товарооборот Татарстана со странами ОИС вырос на 38%

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на дебатах в рамках инвестиционного форума в Абу-Даби. Дискуссия была посвящена теме «Будущее глобальных инвестиций: трансформационные тенденции инвестиционного ландшафта на пути к сбалансированной мировой структуре». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Руководитель республики напомнил, что Татарстан является партнером и участником мероприятия с момента его

основания. «Форум для нас – это площадка для презентации инвестиционных возможностей нашей республики, обмена опытом с зарубежными партнерами и налаживания новых контактов», – подчеркнул он.

Обращаясь к теме дискуссии, Раис РТ заметил, что тема очень актуальна в свете происходящих сдвигов в мировой экономике.

«Татарстан как регион России с развитой экономикой, основанной на инновациях и современных технологиях, ведет методичную работу по улучшению созданного, изучению лучших практик и внедрению новых подходов. Мы активно поддерживаем малый и средний бизнес, создаем благоприятный инвестиционный климат, внедряем «зеленые» технологии, проводим работу по адаптации к изменениям климата, продвигаем принципы циркулярной

экономики и устойчивого развития», – заявил он.

Наиболее активно инвестиции в экономику Татарстана продолжают поступать из Азии, в том числе из стран Персидского залива. Рустам Минниханов отметил, что привлечение инвесторов – одна из приоритетных задач республики. По итогам года Татарстан занимает 2-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов России.

Отдельное внимание в своем выступлении Раис РТ уделил партнерскому банкингу. Татарстан – пилотный регион по внедрению принципов исламского финансирования в России.

«Наши данные подтверждают существенный рост интереса к партнерскому финансированию как граждан, так и финансовых организаций. Сегодня на нашем рынке присутствуют все основные продукты исламского финансирования. Они разработаны специалистами из Татарстана, сертифицированными в Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов», – подчеркнул он.

В качестве важных инструментов работы с инвесторами и их привлечения Раис республики назвал форумы, которые проходят в Татарстане, и пригласил всех участников мероприятия посетить их вместе с деловыми кругами.

Важнейшее направление внешней деятельности Татарстана – страны исламского мира. По поручению Президента РФ Владимира Путина Рустам Минниханов возглавляет Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир».

По итогам 2024 года товарооборот Татарстана с государствами, входящими в Организацию исламского сотрудничества, вырос на 38% и составил около 8 млрд долларов, обратил внимание Раис РТ.

AIM Congress 2025 проходит в Абу-Даби с 7 по 9 апреля этого года. Международный инвестиционный форум ОАЭ – крупнейшая инвестиционная платформа на Ближнем Востоке. Татарстан принимает участие в форуме с момента его основания в 2015 году. Накануне Раис РТ Рустам Минниханов встретился в Абу-Даби с государственным министром по внешней торговле ОАЭ доктором Тани бен Ахмедом аль-Зейуди.